Con motivo de haberse aprobado en 2022 la ley conocida popularmente como ‘Ley de Nietos’, que facilitaba a los sudamericanos hijos y nietos de españoles legalizar y obtener la nacionalidad española, nuestro gobierno decretó un periodo de residencia reducido para que se pudieran realizar estas solicitudes y obtener el pasaporte.

El plazo para presentar estas peticiones de nacionalidad de la nueva ley, conocida también como de Memoria Democrática, finalizó el 22 de octubre del pasado año, fecha en la que se cerró definitivamente la «ventana de oportunidades» y se suspendieron los trámites de consulados, embajadas y de los propios hispanoamericanos, que personalmente se dirigían a los registros civiles y a los despachos parroquiales de todas las iglesias de España.

Lógicamente, las administraciones de este servicio público más «castigadas» fueron las canarias, que ante el aluvión de solicitudes de Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba y Venezuela, a duras penas se podían certificar las enormes demandas que diariamente llegaban a los despachos isleños, y luego expedir el documento a sus destinatarios.

Viene todo esto a cuento porque una de la solicitudes que se pidieron desde la isla de Cuba encierra una serie de incógnitas que podrían estar relacionadas con el famoso escultor de Guía, José Luján Pérez, y la familia canario cubana del hoy mano derecha del todopoderoso Donald Trump.

Entre estas peticiones se llegó a solicitar una certificación de nacimiento de un cubano apellidado Pérez Luján de Armas de padres canarios. No se especificaba el nombre de la isla, gran inconveniente en el conjunto de las solicitudes que motivaba que en la mayoría de los casos el «sueño» de tantos hispanoamericanos quedara paralizado, pues la búsqueda del dato resultaba imposible de encontrar.

Lo curioso de este relato es que en la desconocida descendencia cubana del citado imaginero se encuentran estos apellidos, unos entronques que se relacionan con el bisabuelo del secretario americano, que bien podría ser solo casualidad.

Los hijos naturales de Luján

Entre las numerosas biografías que del notable escultor guiense se han escrito, queda conocida y acreditada su sorprendente y bella producción de imaginería religiosa que hermosean y prestigian a la mayoría de los templos del Archipiélago. Sin embargo, los textos poco se han pronunciado sobre su íntima vida familiar y sus notables escarceos amorosos, que llegaron incluso a incomodar en cierta ocasión a la curia de la catedral de Santa Ana.

Luján, el segundogénito de cuatro hermanos, nacido en el barrio guiense de Tres Palmas en 1756, desde muy joven comenzó a producir la más extraordinaria imaginería religiosa que hoy se venera en las islas. Sus conocimientos abarcaron, además, que fuera aparejador, delineante y director de la academia de dibujo que sostenía la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

El escultor nunca contrajo matrimonio. No obstante dejó dos hijos naturales habidos en dos damas isleñas. La primera fue una niña nacida en 1805, que el artista a sus 50 años de edad procreó en Joaquina Barrera Falcón. Llamada Francisca María del Rosario, y ya fallecido su padre, la joven, de 24 años de edad, entró de ama de llaves en la vivienda de los Martínez de Escobar.

Entre los hijos de la familia sobresalió Bartolomé, un destacado abogado y asesor jurídico militar que tenía dos años más que la empleada. De aquella convivencia nació en 1831 Emiliano, que sería al paso de los años párroco de Haría y canónigo honorífico de la Catedral canaria. Dos años más tarde vino al mundo Teófilo, que también fue un carismático sacerdote y párroco en 1906 de la iglesia de Puerto Cabras.

...que por su iniciativa la capital se llamaría luego Puerto del Rosario. Y por tercera vez, el ama de llaves queda nuevamente embarazada y ya era ocasión de que la pareja legalizara el matrimonio. Así fue como con el nacimiento de Amaranto en 1835 los progenitores pasaron por la vicaría y legitimaron a los que serían con el tiempo los ilustres hermanos Martínez de Escobar.

Pero también de la coyunda del abogado y de la hija de Luján, nacieron tres hembras: Felisa, religiosa de una congregación de Caridad; Adela, casada con José Naranjo, y Teodomira, esposa de Francisco Morales García, padres estos últimos de Prudencio Morales y Martínez de Escobar, el primer director de LA PROVINCIA.

De estas dos últimas damas existe hoy numerosa descendencia en Argentina, Cuba y Venezuela.

El otro hijo

Un año antes de fallecer el consagrado escultor, nació en Vegueta en 1814 su otro hijo, José Manuel Luján Pérez Calderín, habido en la teldense Isabel Calderín Espino.

Siendo un joven e intrépido muchacho se estableció en Tenerife para estudiar en la escuela de Náutica de Santa Cruz la carrera de piloto, con las miras luego de avecindarse posteriormente en la ciudad de La Habana y ejercer la profesión de la entonces llamada carrera de América.

Antes de marchar a tierras caribeñas protocoló en Las Palmas dos testamentos, y a sus 24 años de edad dejó definitivamente las islas. En Cuba contrajo matrimonio, y de uno de sus hijos, Carlos Pérez, que tuvo relación epistolar con Gran Canaria, se conoció que estaba casado con una canaria que respondía por la filiación de Josefa de Armas.

El Secretario americano

Marco Antonio es el segundo vástago de los tres hijos que nacieron del matrimonio de Mario Rubio Reina, camarero, y de Oriales García Rodríguez, también camarera pero de hotel y en su juventud obrera de una fábrica, ambos cubanos y de cercana ascendencia canaria la cónyuge...

...ya que dos de sus abuelos, Carlos Pérez de Armas, nacido en 1860, y Nicolás Rodríguez Vélez, habían procedido de las islas. Los padres emigraron a los Estados Unidos en 1956 durante el régimen de Fulgencio Batista.

Establecida la pareja cubana en Miami, Marco Antonio nació en esta ciudad de Florida el 28 de mayo de 1971. Sus padres, con bastante esfuerzo, pudieron darle estudios universitarios y se licenció en Ciencias Políticas, y luego, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, obtuvo el título de Juris Doctor.

Su formación académica se complementó con una sólida educación en valores familiares y con el tan ansiado «sueño americano», influenciado sin duda por sus progenitores inmigrantes que lograron que su retoño fuera el primer hijo de cubanos en sentarse en el Senado estadounidense.

Casado el joven político en 1998 con Jeanette Dousdebes, también nacida en Florida pero de padres hispanos que emigraron de Colombia. Ambos se conocieron en una fiesta de barrio cuando ella cifraba los 17 abriles, y el pretendiente los 19 años recién cumplidos.

De las nupcias de la pareja han nacido cuatro hijos: Amanda, Daniela, Antonio y Domingo.

Solo nos queda añadir a este relato, el deseo que la labor del americano tenga siempre una dimensión universal. Que su trabajo sea en beneficio no solo de su país, sino de la humanidad, para que todos los isleños, desde ambas orillas, podamos sentirnos orgullosos de la herencia canaria sembrada en tierras americanas...

...y que la semilla dejada por nuestros antepasados siga floreciendo en justicia y progreso para seguir honrando la memoria de nuestros paisanos que con las mismas ilusiones cruzaron con sacrificio, esfuerzo y esperanza las anchas y peligrosas aguas del tenebroso Atlántico.