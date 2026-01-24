La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror

El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) del Gobierno de Canarias tramita la redacción de un nuevo proyecto para la construcción de 18 viviendas sociales en la zona de El Secuestro en Teror, tras la fuga de la empresa constructora adjudicataria, a la que se le exigirá una indemnización. La obra contaba con un presupuesto de 2,8 millones de euros, y debía estar acabada al final de este trimestre.

El Ejecutivo regional anunció a finales de octubre de 2024 el comienzo de las obras de construcción de una promoción de casas sociales en la Avenida Santiago de Cuba de Teror, tras la firma del contrato el día 4 de ese mes. Sin embargo, cuando apenas se estaba con los cimientos, la empresa recogió el material, se fue y renunció a su continuación.

Diciembre

El director del Icavi, Antonio Ortega, señala que a finales de diciembre se resolvió el contrato con la constructora, lo que no impide que se abra un procedimiento para la imposición de penalidades, conforme a lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público, por incumplimiento de la empresa.

La parcela que debía albergar las 18 viviendas sociales de Teror. / LP / DLP

El fuga de la constructora obliga ahora al Gobierno regional a redactar un nuevo proyecto, adaptándose a la nueva situación en la que se encuentra la ejecución de la obra. Hasta que no se cuente con este nuevo documento arquitectónico será imposible proceder de nuevo a la licitación de los trabajos para su finalización, lo que conllevará meses. Este imprevisto obligará también a buscar una nueva financiación específica para la contratación. Hay que tener en cuenta que este proyecto se incluye dentro de los 10 lotes de construcción del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que iba a suponer la edificación de un total de 437 viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Antonio Ortega afirma desconocer los motivos por los que se marchó la empresa tinerfeña adjudicataria, que ha dejado en los cimientos la obra de las casas que iba a resolver en parte la enorme demanda habitacional que sufre Gran Canaria, y a un precio asequible para sus beneficiarios.

24 de marzo

Los trabajos contratados en 2024 tenían una duración de 18 meses, por lo que debían estar acabados el 24 de marzo de este año 2026. Y suponía una inversión de 2.884.082 euros, incluyendo las obras de urbanización.

El proyecto diseñado por el arquitecto Ramón Chesa se desarrolla en una parcela de 1.000 metros cuadrados, y contempla un bloque de dos plantas de viviendas y un sótano, escalonando en tres bloques para adaptarnos al desnivel del suelo en todos sus linderos, según lo determinado por la normativa en cuanto a altura y número de plantas.

El proyecto tiene una organización tipológica sencilla, con viviendas que dan a la Avenida Santiago de Cuba (con una nueva calle peatonal circundante y plaza de juegos infantiles) y a los patios centrales, que también en planta baja resuelven la comunicación con las viviendas en cada nivel.

Tres, dos y un dormitorio

La promoción estaba integrada por dos viviendas de un dormitorio; otras cuatro de dos; nueve viviendas de tres dormitorios; una para personas con movilidad reducida (PMR) que dispondrá de tres dormitorios; y dos viviendas de cuatro dormitorios. También contemplaba un aparcamiento para cada uno de las casas (18 plazas y el mismo número de trasteros).

Vista aérea de la ubicación de la parcela, en la avenida Santiago de Cuba, en El Secuestro (Teror). / LP / DLP

El primer bloque de dos plantas se sitúa en el punto más alto de la Avenida Santiago de Cuba, punto en el cual parte también el vial peatonal noroeste que circundará la parcela.

Cuando se supera la altura de siete metros, según informó el Ayuntamiento de Teror, se escalona el siguiente bloque que desciende, marcado por la pendiente de la calle, hasta el nivel que permite la entrada de garaje, situada en la cota más baja de la calle y la altura del forjado superior.

A partir de ese punto, y para mantener la altura de dos plantas se vuelve a producir un último escalonamiento con objeto de que sobre la entrada de garaje y en el frente de la plaza de juegos infantiles se mantenga la altura de dos plantas.

Ascensor

La entrada al bloque superior se sitúa en el vial peatonal noroeste, desde la que se accede al primer núcleo de escalera y ascensor que da acceso a ocho viviendas.

Noticias relacionadas

El siguiente escalonamiento y la parte de sureste bloque donde se escalona de nuevo tiene acceso desde el parque de los juegos infantiles, en cuyo frente se ha dejado un acceso de suministro de tres metros de ancho con una pendiente hacia el barranco del 2%, lo que nos permite tener la altura suficiente para el segundo portal, que da acceso mediante el segundo núcleo de escalera y ascensor a las 10 viviendas restantes. En esa planta que da a la plaza se sitúa el nivel del garaje, cuya entrada, se localiza en la esquina sureste del solar, y que se convierte en semisótano y sótano, según sube la calle.