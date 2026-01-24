Gáldar celebra este domingo la Plegaria del Agua, una de sus citas más simbólicas

Gáldar continúa su programación festiva en honor a San Sebastián con un acto simbólico que evoca devoción y conexión con la tierra

Gáldar vivirá en la tarde de este domingo la tradicional Plegaria del Agua, una de las citas más esperadas de las Fiestas Principales en honor a San Sebastián, celebradas desde hace más de cinco siglos en el municipio. El acto tendrá lugar, como es habitual, durante la procesión de retorno de las imágenes de San Sebastián, San Amaro y San Buenaventura, tras la Eucaristía solemne de las 19:00 horas en el Templo Santuario de Santiago Apóstol.

Como es tradición, la Plaza de Los Heredamientos será escenario de este acto simbólico, de gran relevancia histórica y arraigo en la memoria colectiva galdense. En esta ocasión, la Plegaria del Agua será pronunciada por Carlos Delgado Mujica, historiador e investigador local cuyos trabajos han constituido un aporte fundamental para documentar y preservar el patrimonio artístico e histórico del municipio. La Plegaria, vinculada a la petición de lluvia, buenas cosechas y la protección de las fuentes de agua, refleja el vínculo espiritual entre la comunidad galdense y su entorno natural.

Tras este momento simbólico, la procesión concluirá en la Plaza de San Sebastián, donde se disparará una gran traca de recibimiento y se coreará el tradicional grito de '¡Vivas al Santo!'.

Las celebraciones continuarán del lunes 26 al jueves 29 de enero con el Quinario en la Ermita de San Sebastián, que incluirá Eucaristía diaria a las 19:00 horas, exposición del Santísimo y oración comunitaria.

El viernes 30, a las 20:00 horas, se celebrará una nueva Eucaristía en la Ermita y una procesión por las calles Capitán Carrascosa, Franciscanos, San Amaro, Real de San Sebastián, Toledo y Sancho de Vargas, culminando en la Plaza de San Sebastián. A continuación, actuará la agrupación folclórica Harimaguadas. A la misma hora, en el Museo Agáldar, se inaugurará la exposición pictórica "Lo que nadie quiere ver", de Carmelo Sangó.

El ciclo festivo concluirá el sábado 31 en el Centro Cultural Guaires con el Festival Folclórico Gáldar 2026, protagonizado por la Banda Municipal de Música de Gáldar, el timplista Derque y el cuerpo de baile de la Asociación Folklórica y Cultural Escuela Canaria de Baile Agáldar, en un broche de oro que pone en valor el patrimonio religioso, cultural e inmaterial de la ciudad.

Organizadas por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Julio Mateo Castillo, las Fiestas Principales, que comenzaron el 10 de enero y finalizarán el 31, ofrecen una programación que combina devoción, historia, arte y folklore, con un cartel que evoca la solemnidad y el fervor de una tradición con más de cinco siglos de antigüedad.