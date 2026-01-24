En Plan de Empleo trasforma Santa Brígida en seis meses de trabajo

A un mes de la finalización del Plan de Empleo, el Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Empleo que dirige Carlos Carrión, realiza un balance muy positivo del trabajo desarrollado por el equipo adscrito a este programa, que durante los últimos meses ha ejecutado numerosas actuaciones de limpieza, recuperación, mejora y mantenimiento del entorno rural y urbano del municipio.

“Estas intervenciones han abarcado desde solares, caminos, zonas verdes y mejoras paisajísticas, con una repercusión directa en la calidad de vida de la población, al tratarse de espacios fundamentales para la movilidad vecinal, el acceso a fincas agrícolas y el disfrute del entorno natural”, señala el edil.

El Plan de Empleo dio comienzo el pasado mes de agosto y concluirá el próximo 18 de febrero, en el marco de la anualidad 2025 del Programa de Colaboración del Cabildo con los Ayuntamientos de Gran Canaria destinado a unidades familiares sin recursos.

Entre las actuaciones realizadas destacan los trabajos desarrollados en el Camino de Murcia y en el terreno municipal junto a la calle Agustín Millares Carló, en la zona de Los Lentiscos, así como en el Barranco de Las Manzaneras. Asimismo, se han realizado labores de limpieza y acondicionamiento en el Camino Los Olivos–El Estanco, en El Tejar y el Barranco del Guiniguada, además de en los caminos interiores de Portada Verde, la Cuesta La Grama y el Camino Horno de la Teja.

El equipo también ha intervenido en la Finca El Gamonal, el Camino Las Casillas y el entorno de la parada de guaguas, así como en los caminos de trail de Pino Santo Alto y en la urbanización Barranquillo de Dios. A estas actuaciones se suma la mejora del camino peatonal que conecta Cruz del Gamonal con Gamonal Bajo. En todos estos espacios se han eliminado residuos, desbrozado márgenes y mejorado la accesibilidad de vías utilizadas tanto por vecinos y vecinas como por senderistas.

En el ámbito urbano, el Plan de Empleo ha actuado en distintos solares municipales, contribuyendo a prevenir problemas de insalubridad y a dignificar espacios de convivencia. Destacan las intervenciones en el solar del Huerto de Mayores, los solares junto a la finca de El Galeón y el camino que conecta la farmacia de La Atalaya con Bajo Risco.

Asimismo, se han desarrollado trabajos en zonas de especial uso comunitario, como los alrededores del Teleclub de La Atalaya, el Barranco del Colegio, la urbanización El Retiro, el Camino El Roquete, Fuente Los Berros, La Angostura y otros puntos del entorno municipal.

Entre las actuaciones realizadas también se encuentra la limpieza de los alrededores de la Sociedad Municipal de Deportes y del campo de fútbol de Los Olivos, un espacio muy frecuentado por deportistas y familias. También se ha intervenido en los jardines interiores y el perímetro del Instituto de Santa Brígida, mejorando el entorno del centro educativo y favoreciendo un espacio más cuidado para el alumnado y el personal docente.

El Plan de Empleo ha sido posible gracias a la subvención concedida por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria. Las personas participantes, residentes en el municipio, fueron derivadas por el Servicio Canario de Empleo conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras del programa. El proyecto se enmarca en la línea estratégica 3 del Fondo de Desarrollo de Canarias 2023–2027, destinada al apoyo a la empleabilidad, una línea en la que el Ayuntamiento de Santa Brígida continúa trabajando.