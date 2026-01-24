El sector privado suple con 200 casas la escasez de oferta pública en el Sur

La iniciativa privada toma la delantera a la administración pública en la construcción de viviendas en los municipios turísticos de Gran Canaria. San Bartolomé de Tirajana y Mogán, dos de las tres localidades canarias junto a Adeje con el precio por metro cuadrado más caro de las Islas, afrontan la escasez de casas con la concesión de licencias en 2025 a promotoras para levantar 354 casas en el sur de la Isla, de las cuales 154 son Viviendas de Protección Oficial (VPO) que están planificadas en Arguineguín y Motor Grande.

Pese a que en los últimos años la construcción de vivienda pública ha ido en aumento en las Islas, los municipios del sur se encuentran en una situación que comparte el escenario general en el que la brecha entre la oferta residencial y la demanda de la población local va en aumento, pero que ven agravada por la presión de la industria turística.

En este contexto, los promotores privados lideran la iniciativa para la construcción de viviendas en ambas localidades. Mogán suma más de una decena de promociones en 2025 con 200 casas proyectadas, repartidas entre proyectos privados de pequeña y mediana escala y varios planes de vivienda protegida, especialmente en Arguineguín y Motor Grande.

La mayor parte de las otras actuaciones se localizan también en Arguineguín, donde se combinan viviendas unifamiliares y pequeños edificios residenciales de carácter libre. Entre los proyectos destacan edificios de siete viviendas, promociones de estudios, viviendas unifamiliares aisladas y dos bloques de 23 y 59 VPO. A estas actuaciones se suman 28 viviendas en Veneguera, de carácter libre, y uno de los proyectos más relevantes del municipio: un edificio de 72 viviendas protegidas en Motor Grande sobre suelo público.

Por su parte, San Bartolomé de Tirajana ha concedido 40 licencias urbanísticas que permitirán la construcción de 154 viviendas, distribuidas en siete núcleos del municipio. Las principales actuaciones se concentran en Salobre Golf (63 viviendas) y El Tablero (60), seguidas por Castillo del Romeral (12), El Hornillo (8), Montaña La Data (5), Monte León (4) y San Fernando (2). La dispersión geográfica refleja una combinación de desarrollos residenciales en zonas consolidadas y nuevos enclaves de crecimiento.

Falta de vivienda pública

Ambos municipios afrontan dificultades para potenciar la vivienda pública. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana trabaja para solventar las deficiencias que ponen en riesgo un convenio de 35 millones de euros con la promotora del Gobierno de Canarias Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) para la construcción y rehabilitación de 283 viviendas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mogán se vio obligado a reformular su estrategia de promoción de vivienda pública después de que quedara desierta una primera licitación basada en el derecho de superficie, que consiste en que a la empresa a la que se conceda mediante concurso público la parcela en cuestión se convertirá en propietaria de lo edificado, que no del suelo, por un periodo máximo de 75 años. Las promotoras consideraron la propuesta económicamente inviable, así que el Consistorio ha optado por aplicar la figura de Vivienda Asequible Incentivada. Este modelo permite construir vivienda protegida sobre suelo público, establecer alquileres regulados durante diez años y autorizar la venta posterior, manteniendo la calificación del suelo y garantizando la viabilidad económica de las promociones. Aunque la normativa autonómica permite incrementos de hasta un 20 % en los alquileres, el Ayuntamiento ha decidido mantener los precios en niveles de VPO, sin recargos adicionales. La administración moganera ha hecho estos dos cambios en el último año después de que tras la cesión de tres parcelas a Visocan en 2020, la iniciativa siguiera sin proyectos redactados en 2023.

Un mercado tensionado

En San Bartolomé de Tirajana, estas nuevas promociones llegan en un contexto de máxima presión inmobiliaria. Según datos de un informe municipal de diciembre de 2025, la localidad se sitúa entre las localidades con el suelo y los alquileres más caros de Canarias.

El precio medio de compraventa alcanza los 4.389 euros por metro cuadrado, con fuertes contrastes territoriales: mientras San Fernando se sitúa en torno a los 2.705 euros por metro cuadrado, zonas como Playa del Inglés o Meloneras superan con frecuencia los 4.600 euros por metro cuadrado. Una vivienda media de 90-100 metros cuadrados en El Tablero ronda los 280.000 euros, una cifra inasumible para gran parte de la población local, cuya renta media anual se sitúa en torno a los 21.738 euros por declarante.

En el mercado del alquiler, el precio medio de un piso de dos dormitorios se sitúa en 1.067 euros mensuales, lo que supone un esfuerzo financiero superior al 50% del salario medio. A ello se suma la fuerte presión de la vivienda vacacional: el municipio concentra el 36% de toda la oferta de Gran Canaria, con más de 14.500 plazas, reduciendo el parque disponible para alquiler residencial.

Noticias relacionadas

En Mogán, la situación del mercado presenta matices distintos, aunque igualmente complejos. El municipio se ha consolidado en 2025 como uno de los tres más caros de las Islas, con precios medios entre 2.750 y 3.100 euros por metro cuadrado, muy por encima de la media insular y nacional. Zonas como Puerto de Mogán alcanzan cantidades de hasta 5.000 euros por metro cuadrado, mientras Arguineguín se mueve entre 2.800 y 3.800 euros por metro cuadrado impulsado por la demanda internacional. En contraste, el casco de Mogán y las áreas rurales mantienen valores más bajos, aunque la brecha entre costa e interior supera en algunos casos el 100%.