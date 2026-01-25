Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad

El Cabildo de Gran Canaria ha pagado en la nómina de diciembre el 100% del complemento de productividad a todos sus altos cargos, entre coordinadores y directores insulares, correspondiente al semestre de mayo a octubre, al haber obtenido todos la máxima puntuación en la evaluación. En total, suponen unos 121.232 euros, es decir, en torno a los 4.500 euros a cada uno de los 27 puestos de confianza o afín a los cargos políticos que los nombran, de forma similar a los funcionarios de carrera.

Se trata del primer pago que se realiza al personal directivo y coordinador del Cabildo por este concepto, después de que se aprobara la medida en una sesión plenaria en abril de este año por la vía de urgencia. La medida generó polémica y rechazo de la oposición, así como de los funcionarios de carrera, que criticaban que cargos elegidos a dedo tengan también el mismo complemento que quienes han conseguido sus puestos por una oposición o un concurso público.

De hecho, el gobierno de Nueva Canarias y PSOE se vio obligado a modificar la enmienda parcial a los presupuestos con la que pretendían aprobar la medida después de que el interventor general y el Órgano de Contabilidad y Presupuestos emitieran informes contrarios al cuestionar la viabilidad jurídica del planteamiento original, elaborado por el cordinador insular del área de Presidencia, Alejandro Parres. Así, los grupos del ejecutivo insular acordaron introducir un método de evaluación a través del cual obtendrían su correspondiente complemento retributivo sobre la base de una puntuación que recibirían del propio gobierno.

Para ello, de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, la consejería de Hacienda debía elevar al Pleno una propuesta que regulase las condiciones y términos en los que las personas titulares de órganos directivos estarían sujetas a evaluación. En ese planteamiento, se debían fijar los criterios para la percepción del complemento de productividad, garantizando que su importe fuese homogéneo al del personal funcionario, y estaría supeditada a la previa habilitación de crédito dentro de los presupuestos insulares (284.206 euros).

Fue en la sesión plenaria del 1 de abril, sin pasar por comisiones ni previa consulta de los trabajadores, cuando se aprobó la implantación de un sistema de evaluación. Así, se estableció un modelo basado en dos grandes bloques. Por un lado, la denominada calidad de las competencias directivas desempeñadas, que se valora a través de un formulario estructurado que debe ser cumplimentado por la persona titular de la consejería a la que esté adscrito cada directivo. En esta evaluación se analizan aspectos vinculados al liderazgo y la dirección de equipos, el trabajo colaborativo, la capacidad de planificación, la resolución de problemas, la comunicación interna y el compromiso con los valores institucionales del Cabildo.

El segundo bloque de evaluación se centra en el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos, que también es valorado por cada consejero o consejera del gobierno insular a partir de una memoria justificativa presentada por el propio directivo. En ese documento, cuya estructura viene fijada en otro de los anexos de la propuesta, debe detallarse el nivel de ejecución de los objetivos previamente marcados por el responsable político del área. La normativa establece que dichos objetivos deben fijarse y notificarse al directivo antes del inicio del periodo de devengo del complemento, con el fin de garantizar, al menos formalmente, un marco previo de evaluación.

Ambos apartados se puntúan hasta un máximo de 50 puntos cada uno, de forma que la suma total puede alcanzar los 100 puntos, lo que da derecho a percibir el importe íntegro del complemento de productividad. La evaluación se realiza por semestres –de noviembre a abril y de mayo a octubre– y debe quedar reflejada en un oficio firmado por la persona titular de la consejería correspondiente. En función de la puntuación obtenida, el complemento se prorratea si no se alcanza la máxima calificación.

En cuanto a los efectos retributivos, el complemento se configura como una retribución variable, con dos pagos al año que se incorporan a la nómina de junio y diciembre. El importe máximo de cada paga equivale al resultado de dividir las retribuciones anuales brutas del directivo entre 14 mensualidades, cantidad que solo se percibe en su totalidad si se obtienen los 100 puntos en la evaluación conjunta. En caso contrario, el abono se ajusta proporcionalmente a la puntuación lograda.

El consejero del Partido Popular, Miguel Jorge Blanco, considera que, en este caso, el complemento de productividad «es una subida de sueldos encubierta» porque realmente «son elegidos por unas determinadas características que reúnen en su formación y trabajo, como el conocimiento, la capacidad de liderazgo, de dirigir equipos, etc, y ya por eso reciben un sueldo determinado. Lo que no se puede hacer es pagar dos veces por la misma cosa».

A su juicio, esto se realiza porque hay cargos directivos que cobran más en la comunidad autónoma y se les otorga el complemento de productividad para evitar perderlos de la Corporación insular. Pero en lugar de usar esta fórmula, Blanco recuerda su propuesta de «que les subieran el sueldo directamente y que no lo enmascaren con la productividad, que es una falacia». En este sentido, defiende que si un director insular carece de capacidad de liderazgo o de alguna de las características que se le presupone por el cargo «lo que hay que hacer es cesarlo, no dejarle de pagar el complemento de productividad».

El grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria no ha querido hacer declaraciones al respecto.