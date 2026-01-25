El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo

Es parte de la Reserva de la Biosfera y un icono para Gran Canaria. El Roque Nublo reúne numerosas muestras de su relevancia geológica y social, pero guarda también un secreto hidrológico, como es la presencia de agua mineromedicinal que podría estar en la estantería de un supermercado embotellada y reúne beneficios saludables para trastornos renales y deficiencia de sílice, por lo que puede llegar a tener uso balneoterapéuticos. El doctor en Medicina y director del Centro de Hidrología y Climatología Médicas de la Universidad del Atlántico Medio, Eduardo Navarro, acaba de publicar en la revista científica especializada Water su trabajo 'Aguas subterráneas del Parque Rural del Nublo, Reserva de la Biosfera de la Unesco y Patrimonio de la Humanidad. Manantial El Molinillo, Gran Canaria, Islas Canarias, España'.

El trabajo analiza las cualidades farmacológicas de las aguas de Tejeda, consideradas de excelente calidad como bebida y que, por su mineralización y contenido en sílice, ofrece beneficios para salud humana y la conservación de la flora de la cuenca del Parque Rural del Nublo.

Agua potable

El Molinillo ha sido conocido como un importante manantial durante mucho tiempo. Nace en el barranco del mismo nombre, en el pueblo de La Culata. Y sus aguas se utilizan para riego y abastecimiento de la población local. Al lado del manantial se encuentra el Molino de Agua de Los Manantiales, que está inscrito en el inventario del Patrimonio Etnográfico del Cabildo (Fedac).

«Según sus parámetros fisicoquímicos, químicos y bacteriológicos, el agua que brota del manantial El Molinillo se considera agua potable y también agua mineral natural. Por lo tanto, debe protegerse de cualquier tipo de contaminación. Sus propiedades como agua mineromedicinal pueden ser beneficiosas para el tratamiento de ciertas afecciones, como las causadas por trastornos renales o deficiencia de sílice. Por lo tanto, se debe evaluar su uso con fines balneoterapéuticos. El contenido de sílice también desempeña un papel importante en la salud de la diversidad de plantas endémicas del parque rural, por lo que es necesaria la preservación de este ecosistema».

El gran experto en aguas de Canarias y catedrático de las universidades públicas canarias hasta su jubilación saca a la luz en la revista internacional un nuevo trabajo, en el que reafirma que el Parque Rural del Nublo es un ecosistema que debe preservarse como patrimonio por sus singulares características geológicas e hidrográficas, cono por su flora y fauna, que le hacen merecedor de ser Reserva de la Biosfera.

12 muestras en un año

El autor tomó 12 muestras de agua del manantial en un año, entre mayo de 2022 y abril de 2023. En sus resultados se detalla que la temperatura media fue de 18 grados centígrados, con un pH de 7,5 y un caudal de entre 8 y 10 litros por segundo. El agua que brota espontáneamente es transparente (incolora), inodora e insípida, según el autor.

El análisis químico posterior determina que existe «un equilibrio iónico, generalmente vinculado a aguas de alta calidad, y que puede ser beneficiosa tanto para la salud como para las funciones celulares». El Molinillo, añade el director del Centro de Hidrología y Climatología Médicas de la Universidad del Atlántico Medio, «cumple con los parámetros fisicoquímicos, químicos y bacteriológicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, esta agua es útil para beber».

Considerando el pH de esta agua mineral natural, se define como agua alcalina. También se describe como agua hipotermal, considerando su temperatura a la salida del manantial. En base a su mineralización, se clasifica como agua de baja conductividad y, según su dureza, se describe como agua blanda. Los residuos secos encontrados la clasifican como agua de baja mineralización, y se describe como agua de sílice. Sus características organolépticas y fisicoquímicas son similares a las del agua mineral comercializada como Fuenteror (Aguas de Teror), que mana de un manantial cercano a la cuenca de Tejeda.

Mineromedicinal

Por sus características fisicoquímicas, químicas y bacteriológicas, el manantial El Molinillo se considera como agua mineromedicinal, dentro de la categoría de agua mineral natural. Es por ello que es de interés público.

Eduardo Navarro concluye que el Parque Rural del Nublo reúne singulares características geológicas e hidrográficas. Y añade que sus propiedades como agua mineromedicinal pueden ser beneficiosas para el tratamiento de ciertas afecciones, como las causadas por trastornos renales o deficiencia de sílice. Por lo tanto, se debe evaluar su uso con fines balneoterapéuticos. El contenido de sílice también desempeña un papel importante en la salud de la diversidad de plantas endémicas del parque rural, por lo que es fundamental la preservación de este ecosistema.

El experto abre la puerta a la puesta en marcha de una estación para embotellar el agua de El Molinillo en un lugar adecuado dentro del parque rural, ya que «ayudaría a monitorizar la calidad del agua, generaría empleo en este espacio protegido y evitaría la despoblación en esta zona». En este sentido, concluye que «es necesario continuar evaluando la calidad de las aguas subterráneas en todo el parque como respuesta a las amenazas que plantean los contaminantes antropogénicos y geogénicos».