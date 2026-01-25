Aníbal Martel, la mirada canaria que retrata Estados Unidos

La historia de Aníbal Martel Peña es la mezcla de vocación, migración y una dosis grande de valentía. Fotógrafo profesional, este grancanario tiene raíces entre Juan Grande, Casa Pastores y Vecindario. Curtido en grupos editoriales de la prensa canaria y española, hoy su nombre aparece en cabeceras como The New York Times, The Guardian, Financial Times, New York Magazine o Wall Street Journal, además de firmar tres portadas de la revista Forbes, entre otros trabajos. Pero detrás de esas imágenes hay una trayectoria marcada por el movimiento constante, la incertidumbre del ‘freelance’ y una mirada profundamente crítica sobre el mundo que habita.

Aníbal Martel recuerda sus comienzos en un curso de fotografía que dirigía el difunto Nono Castro en el Ateneo Municipal de Vecindario. En uno de los revelados, Castro vio algunas de sus fotos. Le dijo que tenía ojo para esto y que tenía que seguir fotografiando. «A esa edad y en ese momento me motivó y decidí continuar con ello». Martel afirma que la última vez que coincidió con Nono Castro fue en la exposición de su trabajo ‘Cislanderus’ en la Casa de Colón. «Tuvimos una buena charla y le recordé que había sido él el que me había traído hasta ese momento. Fue la última vez que pude hablar con él. Le agradecí que me motivara a seguir con la fotografía y siempre lo recordaré». Entre otro de sus referentes, además de Nono Castro, también cita a Pablo Rosetti, de FotoArte.

Con los años, Aníbal Martel llegó a Estados Unidos en 2011, un año después que su pareja, Thenesoya Vidina Martín De la Nuez, profesora de Literatura Trasatlántica especializada en Canarias e intercambio cultural en esclavitud. Ella obtuvo una plaza para hacer su doctorado en la Universidad de Harvard y ese fue el punto de partida de una vida que desde entonces ha recorrido seis estados distintos: Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte, California y, finalmente, Virginia. «Llegamos a Boston y vivimos allí ocho años. Para mí sigue siendo el lugar más abierto y liberal», asegura. Después vino Upstate New York, Carolina del Norte, California —donde documentó los grandes incendios forestales— y ahora Virginia, un estado muy distinto a todo lo que había conocido antes.

Subraya que Virginia es verde, tranquila, perfecta para criar a su hija Olivia y para la estabilidad laboral de Thenesoya, que hoy es profesora en la Universidad William & Mary, una de las instituciones públicas de investigación más prestigiosas del país. Para Aníbal, sin embargo, ha supuesto uno de los momentos más complejos de su carrera. «Estoy a tres horas de Washington, lejos de los grandes núcleos urbanos que interesan a la prensa». Antes de eso, su trabajo había sido frenético. En la península fue editor gráfico en Unidad Editorial, colaborador de agencias y corresponsal gráfico en Madrid. Después, ya en Estados Unidos, trabajó con Getty Images, con agencias internacionales de fotografía y vídeo, cubriendo desde manifestaciones por la muerte de George Floyd hasta los grandes incendios en California. «Un solo incendio allí puede ser más grande que todos los incendios de España juntos. Es una locura», afirma.

Actualmente, Aníbal Martel publica trabajos más pausados y personales, especialmente con The Guardian. Reportajes individuales, historias muy concretas, alejadas de la prensa diaria. Un tipo de fotografía más reflexiva, más narrativa.

País de contrastes

Pero Estados Unidos no solo es fotogénico por sus paisajes. Para Martel, lo es sobre todo por su sociedad. «Es el país de los contrastes, no hay un lugar más fotogénico socialmente. La brecha cultural es inmensa. Te puedes encontrar lo mejor y lo peor en cuestión de kilómetros».

Sobre su visión sobre la política estadounidense y la del mundo desde el país que habita, asegura que «llega un momento en el que, por salud mental, tienes que dejar de mirar noticias. Cada día pasa algo nuevo que te revuelve por dentro. No es miedo, es enojo». A pesar de haber publicado en algunos de los medios más prestigiosos del mundo, Aníbal desmonta el mito del éxito romántico en el fotoperiodismo: «Trabajas una vez, cobras una vez. Luego ese reportaje se publica en mil periódicos y tú no vuelves a ver un euro. Las agencias venden una foto a 400 dólares y el fotógrafo recibió un pago único. Publicar da prestigio, visibilidad… pero no garantiza estabilidad».

Su historia es la de muchos fotógrafos de su generación: talento, reconocimiento internacional y, aun así, una economía en ocasiones incierta. Un equilibrio constante entre pasión y supervivencia.

Hoy, desde un entorno rural de Virginia, lejos del ruido de las grandes ciudades, Aníbal sigue mirando el mundo con los mismos ojos inquietos que lo llevaron a salir de Canarias. Con la cámara como excusa para entender un país complejo, contradictorio y profundamente fotogénico.

Las raíces canarias

Martel adelanta que este año le toca regresar a Canarias, «si todo sale bien», y añade que en ese tiempo que ha pasado sin poder volver- la última vez que estuvo fue hace tres años y medio- «sientes añoranza y muchas ganas de volver a tu lugar, sobre todo con nuestra hija. Lo que más me gustaría es que no se olvidara de las raíces que tiene, porque ella nació aquí y le hablamos mucho de Canarias y no ha podido ir tanto, e intentamos ir cada vez más, no perder las raíces». Para el profesional de la fotografía «estar siempre en contacto con las islas es lo que muchas veces te sostiene en este país».

Otro de los lazos que lo mantiene conectado con su tierra es su proyecto ‘Cislanderus’, que comparte con Thenesoya Martín, dedicado a documentar a los descendientes de canarios en lugares como Luisiana y Texas. Para él, no es un trabajo que se termine nunca. «No es un proyecto cerrado. Mientras haya descendientes y memoria, seguirá vivo. Es una forma de recordar que el origen de todo esto es la emigración».