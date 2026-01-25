El Festival Altos de Gáldar llena la iglesia de Juncalillo con 'El Colorao' y su música de raíz
El timplista Domingo Rodríguez 'El Colorao', acompañado de Juan Carlos Pérez a la guitarra y la voz de Julia Rodríguez, protagonizaron la segunda jornada del Festival Altos de Gáldar 2026 en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Juncalillo, en una velada que resonó como un homenaje a la identidad rural.
El templo se llenó por completo de vecinos, familias y amantes de la música tradicional canaria, que disfrutaron de una actuación que fusionó la esencia del folclore insular con arreglos contemporáneos. El repertorio, íntimamente arraigado en la identidad canaria, incluyó isas, malagueñas y folías de las islas, junto con composiciones propias que vibraron con autenticidad en el templo, acompañadas por el inconfundible sonido del timple del maestro.
En sus palabras introductorias, el concejal de Medianías, Carlos Ruiz Moreno, recordó los orígenes de esta iniciativa que nació en 2020 para revitalizar las medianías tras el devastador incendio que azotó la zona. Pese a que el evento estuvo marcado por la pandemia en sus inicios, es considerado como un evento sólido que propicia el encuentro, la descentralización cultural y la puesta en valor del patrimonio inmaterial.
El programa continúa con dos nuevas actuaciones. El sábado 31 de enero, a las 19:00 horas, en la Asociación de Vecinos Cruz del Poleo de Saucillo, actuarán los cantadores Thania Gil y José María Dávila, junto a los músicos Misael Jordan y Jorge Granados. Finalmente, el domingo 1 de febrero, a las 12:00 horas, Yone Rodríguez Trío cerrará la edición 2026 en la Asociación de Vecinos de Fagajesto con una propuesta musical fresca y ligada a la identidad canaria.
Organizado por la Concejalía de Medianías y con la colaboración de las Concejalías de Desarrollo Socioeconómico, Comunicación y Turismo, el Festival Altos de Gáldar pone el foco en las zonas rurales mediante la cultura, el turismo sostenible y la participación ciudadana. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.
