Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años

La Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, un ecosistema de 404 hectáreas vital para el sur de Gran Canaria, se encuentra actualmente en un estado crítico que los expertos no dudan en calificar de «extrema gravedad». Según investigaciones recientes lideradas por el Grupo de Geografía, Medio Ambiente y Tecnologías de la Información Geográfica (Geotigma) del instituto universitario IOCAG de la ULPGC, algunos sectores de la playa de Maspalomas, que se comporta como la zona de salida de un sistema dunar en la que la entrada de arena se produce por Playa del Inglés, ha registrado un retroceso neto superior a los 120 metros entre 1957 y 2024.

Las conclusiones del estudio ‘Morfodinámica de zonas de depósito con déficit de sedimentos en sistemas dunares de islas oceánicas: integración de datos de campo y fuentes remotas en la región macaronésica’ revelan que ste fenómeno ha transformado drásticamente el relieve. Dunas que en 2009 superaban los 10 metros de altura habían desaparecido por completo para el año 2023. La tasa de pérdida media se sitúa en casi un metro anual, aunque en los puntos de mayor vulnerabilidad la línea de costa retrocede a un ritmo alarmante de 1,7 metros cada año.

«Un paciente en la UCI»

El investigador Leví García, uno de los autores del estudio, advierte que el sistema ya no funciona de forma autónoma, y describe su estado actual como el de un paciente en la «Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)» que requiere de «asistencia permanente» para no colapsar.

El origen de esta crisis se remonta a la década de los 60 con el inicio del desarrollo urbano-turístico. Los investigadores señalan que la urbanización de Playa del Inglés actúa como una «cuña» física que ocupa el 24% del sistema original y obstaculiza el transporte de sedimentos hacia la playa de Maspalomas. Esta interferencia altera la velocidad y dirección del viento, creando «zonas de sombra» donde las dunas se estabilizan artificialmente, mientras que los sectores expuestos sufren una erosión acelerada. García subraya que el déficit de arena provocado por el crecimiento urbano es el factor con más peso en la degradación actual del sistema.

Una barrera en Playa del Inglés

El estudio subraya especialmente la degradación de las poblaciones de Traganum moquinii (balancón), una especie vegetal que no es solo parte del paisaje, sino la responsable directa de atrapar la arena para formar la primera línea de dunas. Sin su presencia, el sistema dunar pierde su capacidad de regeneración natural.

A esta presión estructural se suma una ocupación de servicios que bloquea las «bocas» o entradas naturales de arena, que en este caso se producen en la Playa del Inglés. Leví García destaca que la acumulación de quioscos, contenedores y miles de hamacas en la zona de Playa del Inglés funciona como una barrera adicional. El investigador propone una optimización de servicios y señala que si, por ejemplo, de 2.000 hamacas instaladas solo se usan 500, se debería liberar ese espacio para permitir que la arena fluya, eliminando obstáculos que hoy son reversibles. «Lo que se ha destruido en 50 años de desarrollo no se soluciona a corto plazo», advierte García, que enfatiza que la misma «gallina de los huevos de oro» que atrajo el turismo, el paisaje de dunas, está siendo asfixiada por las infraestructuras que pretenden explotarla.

Un patrón que se repite en otras islas

La vulnerabilidad de Maspalomas ante el cambio climático es máxima debido a su condición de sistema «casi en bucle», donde no toda la arena se repone de forma natural desde fuentes exteriores. El aumento del nivel del mar, en un entorno con mareas que ya alcanzan los 2,6 metros, exacerba la inundación de ecosistemas debilitados. La situación es crítica durante los temporales del suroeste, que pueden provocar retrocesos de la costa de gran magnitud en muy poco tiempo. Al estar el sistema «hambriento de sedimentos», carece de la reserva de arena necesaria para amortiguar el impacto del oleaje, lo que convierte a la playa en una zona indefensa e inestable.

Leví García señala que si el campo de dunas desaparece los hoteles se quedarán frente a lo que denomina una «paisaje sin atractivo», perdiendo todo el interés turístico que dio origen al destino. Este patrón de erosión no es exclusivo de Gran Canaria, sino que también se observa en las islas de Fuerteventura y La Graciosa. Además, los autores advierten de que es una «repetición de la historia» que ya se observa en otros puntos de la Macaronesia, como en la isla de Sal (Cabo Verde), donde el desarrollo urbanístico está cometiendo los mismos errores de planificación que Canarias cometió hace décadas, bloqueando las bocas de entrada y salida de arena.

El rescate asistido del proyecto Masdunas

Para intentar revertir esta tendencia, la ciencia defiende el enfoque ‘Source to Sink’ (de la fuente al depósito), que propone gestionar el sistema de forma integral. Esto implica que no basta con actuar en la playa erosionada, sino que hay que proteger todo el corredor de transporte, desde donde entra la arena hasta donde se deposita. El proyecto Masdunas, iniciado por el Cabildo de Gran Canaria en 2018, es el principal exponente de esta estrategia de «cuidados asistidos», mediante la reintroducción controlada de 60.000 metros cúbicos de arena en los puntos estratégicos de entrada. De hecho, el proyecto ha logrado retener 14.000 metros cúbicos de arena en la duna costera, lo que ha permitido la recuperación del 85% del frente dunar de Playa del Inglés

Además del movimiento de arena, el proyecto trabaja en la restauración de la vegetación nativa, como el balancón, esencial para atrapar el sedimento de forma natural. El estudio concluye que solo mediante estas intervenciones integrales, que consideran al sistema dunar como un organismo vivo y conectado, será posible asegurar la supervivencia de este tesoro natural de San Bartolomé de Tirajana frente a los desafíos del siglo XXI.