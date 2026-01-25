Restaurantes en Gran Canaria: Una guagua con sabor italiano

No solo el eminente flautista Emmanuel Pahud tuvo una actuación extraordinaria, además hizo partícipe a toda la sección de flautas de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart de una maravillosa fiesta de este instrumento mostrando a su enorme solista, Matvey Demin, que brilló todo el concierto, e incluso al director François-Xavier Roth, quien provisto también de su flauta, nos ofrecieron un original y sorprendente regalo con el Allegro del Concierto para ¡seis! Flautas de Boismortier.

Pahud interpretó el Concierto para flauta, K.313 de Mozart no sólo con las sobradas dotes de virtuoso que le caracterizan, con una columna sonora de gran y bella presencia, también dotó a todo el concierto de una variedad en fraseos y articulaciones de extrema musicalidad. El culmen fue un sublime Adagio. ¿Es posible escuchar algo tan bello en directo? Legato sedoso, colorido y de un elevado patetismo. Roth acompañó de manera extraordinaria, en sintonía, cuidado sonoro y tempos ágiles pero muy naturales.

La velada se había iniciado con el Preludio a la siesta de un fauno de Debussy en el que el ya mencionado Demin hizo una exhibición desde el purísimo sonido que inicia la obra. A la dirección de Roth le sobró demasiada métrica y le faltó algo más de abandono, pero cuidó muy bien atmósferas y color, al igual que en el ballet completo de Ravel Daphnis et Chloé donde aquí fue muy minucioso en los detalles, muy teatral y se recreó certeramente en las grandes frases.



La versión tuvo muchos quilates: idiomática, equilibrada, epatante sin exagerar, voluptuosa y de elegante sensualidad, diseccionó planos con esmero luciendo una muy conjuntada y equilibrada orquesta de la SWR de Stuttgart.

¿Una orquesta alemana interpretando casi íntegramente un programa francés? Y de manera sobresaliente no solo por el acertado y desarrollado estilismo de su director si no por la recreación sonora que significa renunciar a una cierta carnosidad de la cuerda típica alemana, también un grupo de maderas empastadísimo, un bien dosificado grupo de percusión y unos metales algo chillones pero bien subordinados al sonido de conjunto. La orquesta lució tímbrica, poder en el fraseo y un equilibrio portentoso en los forte.

El inicio del ballet fue muy atmosférico así como la danza de Chloé, bellísimo el crescendo del Amanecer, Matvey Demin destacó nuevamente en la Pantomima y el final fue tan rotundo y brioso – excelente clarinete – dando brillo sin atronar nuestros oídos. La farandole de La Arlesiana de Bizet puso un broche extraordinario al concierto.



Valorando enormemente la calidad de François-Xavier Roth como músico lamentablemente tengo que preguntarme en desconcierto si es normal que un director denunciado por acoso sexual – enviaba fotos de su miembro a sus profesoras y profesores de la orquesta de Colonia – pueda ser pagado con el mismo dinero que se emplea – quizás hasta más – para los programas y protección de violencia de género del Gobierno de Canarias, organizador del FIMC. Quizá yo mismo debería aplicarme bálsamo, mucho bálsamo…