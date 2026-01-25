Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Candidatos Reina y Drag del CarnavalAtropello Las PalmasTeldeCostaMIRUD Las Palmas
instagramlinkedin

El rincón de Gran Canaria donde probar la auténtica comida venezolana sin salir de la isla: tienen pepitos XL

El local se caracteriza por ofrecer comida auténtica venezolana

Las arepas venezolanas más famosas

Las arepas venezolanas más famosas / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

El sabor venezolano tien un lugar en la isla de Gran Canaria. En Vecindario, el local llamado Más Que Arepa´s se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan probar una gastronomía diferente, más concretamente la venezolana.

El establecimiento se caracteriza por contar con las auténticas recetas venezolanas y sus raciones abundantes.

El sabor más auténtico

Entre sus opciones más destacadas se encuentra la arepa Salto Ángel, rellena de carne mechada, cochino frito, reina pepiada y queso blanco rallado. Una combinación que recoge la esencia venezolana en un solo plato. La cachapa, elaborada a base de maíz tierno, son otra de las grandes protagonistas de su carta, La Cachapa Canaria es una de las más solicitadas por su combinación dulce - salado.

Tampoco puede faltar sus patacones, elaborados para complacer los gustos de todos sus clientes.

Pepitos XL

Se trata de un bocadillo venezolano con carne, acompañada de queso ensalada de col, zanahoria, queso amarillo, papitas paja, bacon y salsas como mayonesa y kétchup entre otras (varía depende el que pidas). Todos los pepitos se puede pedir de tamaño normal o XL que son 50 centímetros.

La carta también ofrece diferentes opciones de entrantes para acompañar las opciones principales. De esta manera, se completa una oferta gastronómica amplia y llena de especialidades.

Además, como broche final puedes optar por su postre tres leches, un imprescindible para poner el broche final a una comida típica venezolana.

Horario y ubicación

Más Que Arepa´s se encuentra en la Avenida de Canarias, 340 en el Centro Comercial La Ciel (planta alta), en Vecindario. Cuenta con 4,5 estrellas en Google lo que refleja la satisfacción de los clientes que lo han visitado.

Noticias relacionadas y más

El local abre de martes a viernes de 12:00 a 00:00 horas, y sábados y domingos desde las 9:30 hasta las 00:00 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
  2. El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
  3. La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
  4. El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
  5. El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
  6. Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
  7. Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios
  8. Un canario estafa a 40 personas con falsas inversiones en criptomonedas: 'Tenía las tácticas más que estudiadas

Restaurantes en Gran Canaria: Una guagua con sabor italiano

Restaurantes en Gran Canaria: Una guagua con sabor italiano

El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo

El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo

El rincón de Gran Canaria donde probar la auténtica comida venezolana sin salir de la isla: tienen pepitos XL

El rincón de Gran Canaria donde probar la auténtica comida venezolana sin salir de la isla: tienen pepitos XL

El origen grancanario de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

El origen grancanario de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

El sector privado suple con 200 casas la escasez de oferta pública en el Sur

El sector privado suple con 200 casas la escasez de oferta pública en el Sur

Gáldar celebra este domingo la Plegaria del Agua, una de sus citas más simbólicas

Gáldar celebra este domingo la Plegaria del Agua, una de sus citas más simbólicas

Adiós a los obstáculos para los peatones en Telde: el municipio elimina todas las barreras arquitectónicas de los barrios

Adiós a los obstáculos para los peatones en Telde: el municipio elimina todas las barreras arquitectónicas de los barrios

¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración

Tracking Pixel Contents