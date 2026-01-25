Sofía Henríquez, alumna ‘Top in Spain’ en Matemáticas de Cambridge

Los exámenes IGCSE - International General Certificate of Secondary Education - organizados por la Universidad de Cambridge, constituyen una de las certificaciones internacionales de educación secundaria más reconocidas y prestigiosas del mundo.

Cada año, miles de estudiantes de más de 10.000 centros educativos británicos e internacionales se presentan a estas pruebas, diseñadas para evaluar no solo el dominio teórico de los contenidos, sino, de manera muy especial, la capacidad de razonamiento, aplicación práctica y resolución de problemas complejos.

En esta ocasión el reconocimiento en la materia de Matemáticas Internacionales “Top in Spain” ha recaído sobre la alumna del Colegio Hispano Inglés de Las Palmas, Sofía Henríquez Guerra, que ha sacado la máxima calificación posible entre todos los alumnos presentados en los más de 130 centros británicos establecidos en España.

Cambridge Top in Spain

La obtención del “Top in Spain” no fue, en palabras de la propia Sofía, una expectativa previa. Fiel a una actitud prudente, afrontó el examen con el objetivo de dar lo mejor de sí misma, sin generar presiones innecesarias.

Sin embargo, su experiencia durante la prueba fue positiva, especialmente en los ejercicios de mayor complejidad, donde se requiere un manejo exhaustivo del temario y una gran capacidad de adaptación ante problemas no rutinarios.

Este equilibrio entre exigencia y disfrute es una de las claves de su éxito. Sofía reconoce que la preparación se basó en un estudio progresivo y una actitud mental orientada a la confianza. A ello se suma una sólida base lingüística en inglés, indispensable para desenvolverse con soltura en una evaluación de alto nivel académico.

Sexta alumna premiada

El reconocimiento obtenido por Sofía la convierte en la sexta alumna del Colegio Hispano Inglés en alcanzar el “Top in Spain in Mathematics”, un dato que evidencia la consistencia del proyecto educativo del centro. Antes que ella, otras alumnas lograron este mismo galardón en los años 2015, 2017, 2018, 2019 y 2023, situando al colegio como un referente nacional en la enseñanza de las matemáticas.

Lejos de ser un hecho aislado, este nuevo éxito se inscribe en una larga lista de premios concedidos por la Universidad de Cambridge a estudiantes del centro en diversas asignaturas: Biology, Physics, Chemistry, Geography, English, Economics, Enterprise o Computer Sciences, lo que demuestra la solidez académica del modelo implantado.

Familia y colegio

Sofía subraya de manera clara el papel determinante que han tenido sus profesores a la hora de despertar su interés por las asignaturas y facilitar una comprensión profunda de los contenidos. La combinación de conocimiento experto, experiencia docente y entusiasmo es, a su juicio, uno de los grandes valores añadidos de su colegio.

Asimismo, reconoce la influencia decisiva de su familia, que desde edades tempranas fomentó hábitos de estudio constantes, organización del tiempo y una actitud responsable ante el aprendizaje. Este acompañamiento, unido al apoyo emocional de amigos y familiares, ha sido fundamental para afrontar con éxito tanto este examen como el conjunto de los retos académicos a los que se enfrenta ahora en Bachillerato.

Objetivo Medicina

A las puertas de la PAU, Sofía aborda esta nueva etapa con realismo y determinación. Aunque el reconocimiento de Cambridge supone un estímulo adicional, es consciente de que el camino hacia su objetivo —estudiar Medicina— requerirá el mismo nivel de esfuerzo y constancia.

Su intención es cursar la carrera en la ULPGC, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la mirada puesta, a largo plazo, en la preparación del MIR y una posible especialización en Medicina Forense.

Paralelamente a sus estudios, Sofía desarrolla actividades extraescolares como la danza y su participación en el movimiento scout, experiencias que considera fundamentales para desconectar, mantener el equilibrio emocional y adquirir valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la solidaridad.

Doble currículo multilingüe

Uno de los rasgos distintivos del Colegio Hispano Inglés es que todos los alumnos siguen el sistema educativo británico, además del español de forma integrada, con unas exigencias y expectativas altas en lo que a rendimiento académico se refiere.

El alumnado debe obtener tanto las titulaciones oficiales del sistema británico, como las del español superando la Selectividad PAU, lo cual conlleva mucha disciplina y dedicación, pero con la satisfacción y recompensa final de obtener una doble titulación, española y británica, y tener un futuro académico y profesional despejado y prometedor.

Además del español y el inglés como lenguas vehiculares, este centro aborda desde edades muy tempranas enseñanzas de los idiomas alemán y chino mandarín, por lo que los estudiantes en su trayectoria a lo largo de su escolaridad en el colegio, sin apenas darse cuenta, finalizan sus estudios dominando cuatro lenguas: español, inglés, alemán y chino mandarín, un objetivo real y constatable que muy pocos centros educativos alcanzan en España.