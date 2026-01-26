Cantamañanas, el mejor café para gente con mucha prisa

El momento de tomar el café podría considerarse para sus amantes un gesto automático. Por ello, la ciudad no deja de sorprender con la apertura de nuevas cafeterías de especialidad. Cantamañanasirrumpe con la intención de cambiar la costumbre sin frenar el paso. El local, ubicado en el número 64 de la avenida Primero de Mayo, acaba de abrir sus puertas en Las Palmas de Gran Canaria con una propuesta clara: ofrecer café de alta calidad adaptado a la inmediatez del día a día. Al frente del proyecto está Aythami Rivero, un enamorado del buen café que decidió trasladar a la Isla lo que llevaba años buscando fuera.

Cantamañanas nace, explica su propietario, «por mi gusto por el buen café», una inquietud que se despertó viajando por ciudades europeas y otros continentes. «Siempre buscaba ese café de especialidad, bien hecho, bien texturizado, la leche con todo perfecto», señala. La idea era ofrecer esa misma experiencia al público local, pero adaptada a un formato ágil. «Lo que hemos buscado es dar otra opción más a ese público de Gran Canaria que quiera disfrutarlo», añade, apostando por un modelo take away que incluso permite encargar el pedido online y recogerlo a una hora concreta.

Café para llevar de Cantamañanas. / La Provincia

¿Qué es especialidad?

La diferencia con una cafetería convencional comienza en el producto. Rivero lo explica con claridad: «Lo que denomina que una cafetería sea de especialidad es el producto que estamos ofreciendo». Cantamañanas trabaja con cafés que superan los 80 puntos en la escala internacional, una garantía de calidad que se percibe tanto en el aspecto del grano como en la taza. «Invito a que vayan a la tienda, que miren la tolva y se queden hipnotizados viendo cómo todos los granos son perfectos», afirma. Sin granos verdes ni defectos, el café de especialidad permite descubrir «nuevos sabores, nuevos aromas» y una experiencia mucho más dinámica.

Los orígenes rotan con frecuencia: Kenia, Honduras, Guatemala, El Salvador o Nicaragua, seleccionados junto a su tostador en Tenerife. «El producto es de fecha de tueste inferior siempre a seis meses para que el café esté fresquito», explica. Una calidad que también se refleja en el precio de la materia prima, aunque Rivero defiende que «tomarte un buen café de especialidad no hace falta tomarlo ni con azúcar».

Cookie de Cantamañanas. / La Provincia

Para todos los amantes del café

El público que entra por la puerta es variado. «Hemos tenido un público muy variopinto», reconoce. Desde clientes que conocen bien el café de especialidad hasta quienes se acercan por curiosidad o buscan bebidas diferentes como matcha, blue spirulina o pitaya. «Hay quien te pide un café de Kenia, un 88 puntos, y le mete dos sobres de azúcar», comenta, asumiendo que la educación del paladar es un proceso gradual.

La formación del cliente es otro de los retos que Cantamañanas asume desde el primer día, aunque Rivero prefiere hablar de acompañamiento más que de pedagogía. «Más que educar, me gusta decir que es hacerle entender cómo es la experiencia», explica. Por eso, cuando alguien llega sin referencias previas, el equipo se detiene a explicar tamaños, proporciones y recetas, desde un latte hasta un flat white. «En base a eso se va haciendo diferentes pruebas para que el cliente pueda llegar a encontrar su café favorito», añade, consciente de que el café de especialidad requiere tiempo y repetición.

Cold mango matcha para llevar. / La Provincia

Más allá del café, el proyecto apuesta por la experiencia y la rapidez. «La inmediatez es nuestra principal arma», subraya Rivero. Todo está pensado para recoger y seguir camino: cafés, bagels, focaccias y bebidas poco comunes. «Queremos ser lo más rápido para que el cliente no tenga que esperar nada», explica, destacando la posibilidad de pedir y pagar con antelación.

Invertir en calidad

Emprender no ha sido sencillo. «Lo más difícil en este sector principalmente es la maquinaria», reconoce, citando la inversión en equipos de alta gama y los largos plazos de entrega en Canarias. Sin embargo, la recompensa llega pronto. «Lo más satisfactorio es ver que ahora tenemos un espacio agradable que la gente puede disfrutar», afirma.

Bizcocho de Cantamañanas. / La Provincia

Para Rivero, el barista es clave en todo el proceso. «Puedes tener la mejor cafetera y el mejor grano, pero si el barista no sabe llevar los tiempos de extracción, la experiencia es muy diferente». Aun así, mira al futuro con calma. «Ahora mismo estamos disfrutando nuestro presente», asegura, con un objetivo claro: que quien pase, pruebe y vuelva. Porque, incluso con prisas, el buen café también tiene su lugar.

En Cantamañanas, el café deja de ser un trámite para convertirse en una decisión consciente, incluso cuando se bebe deprisa de camino a la oficina. Entre granos rigurosamente seleccionados, técnica precisa e inmediatez urbana, el proyecto demuestra que la calidad también puede viajar en un vaso para llevar a donde uno prefiera.