El Ayuntamiento de Telde actúa de urgencia para asegurar la carretera Camino del Moreno

El Ayuntamiento de Telde ha declarado la emergencia para iniciar de forma inmediata las obras de acondicionamiento de los desprendimientos registrados en la carretera de El Moreno, en el barrio de Cazadores, tras los temporales de lluvia y viento de diciembre de 2025 y enero de 2026. La decisión fue adoptada en una Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente celebrada este lunes. Las obras se tramitarán mediante el procedimiento de emergencia recogido en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público y disponen de un presupuesto estimado de 164.780 euros, que incluye la ejecución de los trabajos, así como la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud.

Los episodios meteorológicos han provocado la caída de material rocoso sobre la calzada, generando un riesgo directo para la seguridad de las personas que transitan por la vía, que continúa siendo utilizada a diario a pesar de la señalización existente.

La medida se basa en un informe técnico elaborado por el arquitecto técnico municipal, adscrito al área de Vías y Obras que dirige Iván Sánchez, en el que se señala la necesidad urgente e inaplazable de retirar los desprendimientos actuales y ejecutar actuaciones correctoras que garanticen la estabilidad de la ladera ante posibles nuevos temporales.

El documento advierte además de que, aunque la carretera cuenta con señales, barreras y prohibiciones de paso, no es viable su cierre total al tráfico, lo que incrementa el peligro para la ciudadanía debido tanto a la presencia de rocas en la calzada como al riesgo de nuevos deslizamientos por la inestabilidad del terreno.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Telde destaca que esta actuación tiene como prioridad garantizar la seguridad vial y proteger la integridad de las personas, actuando con la máxima celeridad ante una situación imprevista que no admite demora y que requiere una intervención inmediata para restablecer condiciones adecuadas de seguridad en la zona.