Bernardo Herrera cumple 100 años en Mogán y recuerda cómo transformó Tauro desde cero

El municipio de Mogán cuenta desde este sábado con un nuevo vecino centenario. Bernardo Herrera Uricoechea, nacido en el País Vasco y considerado una figura clave en el desarrollo de Tauro, celebró su 100 cumpleaños rodeado de su familia y acompañado por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, la concejala de Presidencia, Tania Alonso, y la concejala de Mayores, Yaiza Llovell.

El homenaje se celebró en su domicilio de Tauro, en un ambiente íntimo y emotivo que sirvió también como reconocimiento a su contribución a la evolución de esta urbanización, cuyo origen está estrechamente ligado a su figura.

Durante el encuentro, la alcaldesa recordó que fue don Bernardo quien, en los años 60, adquirió los terrenos sobre los que hoy se asienta Tauro, apostando entonces por su potencial y las excelentes condiciones climáticas del sur de la isla.“Hemos venido a felicitar a don Bernardo, que fue un visionario”, declaró Bueno. “Ha sido un placer reencontrarnos. Se encuentra en perfectas condiciones de salud y ha sido muy emotivo recordar momentos del pasado, incluso de cuando yo era pequeña y venía con mi padre a su casa”, añadió.

Bernardo, junto a Ana Herrera, la alcaldesa y las concejalas / LP/DLP

De la neurocirugía a una vida en Mogán

La vida profesional de Herrera transcurrió como neurocirujano en varios países europeos, pero finalmente decidió establecerse en Gran Canaria. Primero vivió en Las Palmas de Gran Canaria, y más tarde, gracias a diversos contactos, eligió el municipio de Mogán para instalarse. Allí abrió un consultorio médico y apostó por invertir en la zona de Tauro, junto a su esposa Ana Herrera, de nacionalidad sueca.

Doña Ana, quien también estuvo presente en el acto, expresó sentirse “muy canaria” tras vivir más de medio siglo en Mogán. La alcaldesa tuvo también palabras de agradecimiento hacia ella, destacando su trabajo en el área de Turismo del Ayuntamiento durante los años 90, representando al municipio en ferias internacionales en Londres, Alemania y Madrid, gracias a su dominio del inglés, sueco y español.

Bernardo Herrera Uricoechea con Onalia Bueno / LP/DLP

Reconocimiento a una vida de compromiso

Durante la celebración, don Bernardo mostró su agradecimiento por el apoyo recibido del municipio y sus instituciones a lo largo de los años.“Esto era prácticamente la nada, se llamaba El Lechugal, y hoy es una urbanización modelo, donde conviven personas de muchas nacionalidades en armonía y respeto al entorno”, expresó.

Acompañado por dos de sus cuatro hijos, además de nietos y nietas, el homenajeado compartió también lo que considera el secreto de una vida larga: “Una vida equilibrada, sin excesos, con una actitud positiva hacia la gente, buena genética y estar bien rodeado. Todo eso junto te permite vivir una vida larga y, sobre todo, tranquila”, reflexionó con una sonrisa. “Sin darme cuenta, he cumplido 100 años”, bromeó.