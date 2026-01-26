El bocadillo de pata de Gran Canaria "que vuelve locos" a los canarios: se personaliza y cuesta desde 3,80 euros

Hay bocadillos que se convierten en protagonistas de la gastronomía de una zona. En las Islas Canarias probar el bocadillo de pata es una parada obligatoria para quienes las visitan.

En Barraco, un local de Vecindario, el bocadillo de pata se ha ganado la fama gracias a la posibilidad de personalizarlo a gusto de cada cliente.

La creadora de contenido @taniapyetku ha visitado el local recientemente y no ha dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "El bocadillo de pata que vuelve locos a muchos canariones y no es casualidad", afirma.

Un bocadillo a gusto del cliente

La clave del establecimiento es que cada bocadillo se adapte al gusto del cliente. A partir de 3,80 euros, pan normal o pequeño y añadir ingredientes como queso (tierno, semicurado, cheddar o gouda), bacon, pepinillos, crema de aguacate o alioli, con un precio final que varía en función de los extras seleccionados.

Además de personalizarlo cuenta con un bocadillo llamado Barraco compuesto por pata asada con bacon, queso cheddar, pepinillo y salsa barbacoa. El cliente puede elegir si prefiere disfrutarlo en pan tamaño normal, un "pan artesanal, amasado a mano, diseñado exclusivamente para Barraco", así lo describen en su carta o pequeño "para quienes no tengan mucha hambre. Se arrepentirán".

La carta ofrece una variedad de extras y salsas —alioli, brava, gorgonzola o la conocida Salsa Barraco (agridulce)— que convierten a cada bocadillo en una elección única.

No solo sirven bocadillos

El éxito del local no se limita a su bocadillo de pata. Barraco es también un lugar perfecto para desayunar por su oferta gastronomía de churros, que quienes lo deseen puede acompañar los de chocolate caliente. Una opción para empezar el día, especialmente en días fríos o lluviosos.

Horario y ubicación

Barraco se encuentra en la calle Canalejas, 32, Vecindario (Gran Canaria). Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado.

Abre todos los días de 6:30 a 13:00 y de 18:30 a 22:30 horas, un horario de apertura que lo convierte en un lugar ideal tanto para desayunos como para cenas.