Borja Marrero sitúa a Gran Canaria en la élite gastronómica de Madrid Fusión

La gastronomía de Gran Canaria vivió el lunes 26 de enero una jornada histórica en Madrid Fusión. Por primera vez, un cocinero grancanario subió en solitario al Auditorio Principal del congreso gastronómico más influyente de España, al mismo tiempo que la isla celebraba el estreno del primer Concurso Nacional “Bocados con Queso”, una cita llamada a convertirse en referente a nivel estatal.

Ambos hitos refuerzan la estrategia de posicionamiento del destino dentro de la alta cocina española, con una propuesta basada en el territorio, la sostenibilidad y el producto local.

Tejeda conquista el escenario principal

Pasadas las 19:00 horas, el chef Borja Marrero, al frente del restaurante Muxgo y poseedor de la única Estrella Verde Michelin de Gran Canaria, protagonizó una de las ponencias más aplaudidas de la jornada. Bajo el título “El poder láctico de los sueros: nuevos sabores y texturas de un territorio”, Marrero trasladó al público internacional la esencia gastronómica de Tejeda.

Durante su intervención, el cocinero mostró su filosofía de ciclo cerrado, explicando cómo ingredientes tradicionales como la oveja, la tunera o el millo pueden transformarse en alta gastronomía sostenible cuando se combinan técnica, respeto al entorno y conocimiento del paisaje. Una propuesta que situó a la cocina del interior de la isla en el foco mediático global.

Un concurso para poner en valor el queso canario

El estreno del Concurso Nacional “Bocados con Queso” coincidió con esta histórica presencia en Madrid Fusión. Impulsado por Turismo de Gran Canaria a través de la marca Saborea Gran Canaria, y con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, el certamen nace con la ambición de convertirse en la gran referencia nacional del queso como elemento creativo.

El reto fue claro: crear bocados comestibles con la mano, en los que el queso fuera el protagonista absoluto, evitando reinterpretaciones de platos en miniatura. El objetivo, destacar la versatilidad culinaria de los quesos artesanos de Gran Canaria, con especial atención a los amparados por la DOP Queso de Guía, Media Flor de Guía y Flor de Guía.

Seis finalistas y un jurado exigente

Un comité técnico seleccionó a seis finalistas procedentes de distintos puntos de España, que demostraron cómo integrar estos quesos en propuestas tanto dulces como saladas: Kevin Díaz (Casa Lucita, Cantabria), Guillermo García (Taste 1973, Tenerife), Alexis García (100% Hojaldre, Tenerife), Diana Díaz (El Invernadero, Madrid), Stephany Valdez (Saddle, Madrid) y Rubén Abascal (Ibidem, Cantabria).

La final tuvo lugar en el escenario de Madrid Fusión Pastry, presentada por el crítico gastronómico canario Javier Suárez, donde el jurado degustó cada creación antes de emitir su veredicto.

Diana Díaz, primera campeona nacional

La ganadora de esta primera edición fue Diana Díaz, del restaurante El Invernadero, gracias a un bocado elaborado con queso de Flor de Guía y calabaza, en el que aprovechó todas las partes del queso, desde el cuajo hasta la corteza. Su propuesta destacó por condensar el sabor del territorio en un solo bocado, cumpliendo a la perfección la filosofía del concurso.

El premio incluye un fin de semana gastronómico en Gran Canaria, diseñado para profundizar en la experiencia culinaria del destino.

El segundo y tercer puesto recayeron en Alexis García (100% Hojaldre) y Stephany Valdez (Saddle), respectivamente, quienes recibieron productos de kilómetro cero de Gran Canaria como reconocimiento a su trabajo.