El Cabildo de Gran Canaria exige su entrada al gobierno de Plocan
Antonio Morales asegura que el consorcio público se encuentra en "un estado de hibernación institucional prolongada" que "amenaza su viabilidad futura"
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha exigido la participación de la institución insular en el consejo rector de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), entre otras razones, porque el consorcio público se encuentra en un estado "de hibernación institucional prolongada que amenaza su viabilidad futura". Financiado principalmente por el Gobierno central y el autonómico, Morales también ha demandado una financiación estructural estable, un plan urgente de inversiones en las instalaciones y la actualización salarial de la plantilla con la finalidad de evitar la degradación del ente.
Durante una rueda de prensa, el presidente de la Corporación Insular ha asegura que la situación actual de Plocan hunde sus raíces en "una congelación presupuestaria sostenida", con ausencia de inversiones estructurales, el abandono del mantenimiento de sus instalaciones y la parálisis de su estructura de personal, lo que repercute en su operatividad y su capacidad científica y técnica.
