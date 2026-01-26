Las murgas calientan el ambiente carnavalero en Agüimes

El ambiente carnavalero ya empieza a dejarse sentir en Agüimes. En total, 16 las murgas se subirán al escenario de la plaza del Rosario del 10 al 13 de febrero, de las cuales 13 competirán por llevarse el galardón más codiciado de las carnestolendas.

Los Serenquenquenes, una de las murgas más longevas laureadas de la Isla, abrieron la veda este pasado fin de semana, celebrando sus 45 años con su sarcasmo en el Teatro Auditorio Agüimes. Su presentación estuvo seguida el sábado de una verbena en la carpa, en la que participaron DJ José Milán, Pedro Afonso, Siroko y DJ Yeray Peñate.

Durante sus 45 años de vida se han caracterizado por la denuncia social con letras que destilan ingenio y doble sentido, lo que les ha llevado a ser el conjunto que más premios de interpretación ha conquistado en el concurso de murgas de la capital grancanaria.

Aniversarios en 2026

La murga Las Inkietas conmemora 20 años de participación ininterrumpida en el Carnaval de Agüimes, y lo celebrará a lo grande con una gala de presentación el próximo día 30, a partir de las 21:00, en el Teatro Municipal de Agüimes. El evento contará con las actuaciones del humorista Landy y de las murgas Los Lengüetudos y Los Sombreritos.

Los Lagartos presentarán su propuesta este próximo sábado 31 de enero en el Teatro Auditorio Agüimes, en una gala conmemorativa por su 50 aniversario. Tras el evento tendrá lugar una verbena en la carpa del recinto en la que participarán Apolo GC, Yeray Socorro y DJ Wislli.

Fundado en 1976, el colectivo ha formado parte inseparable del alma del carnaval agüimense. Por su parte, la comparsa Aragüimé, que celebra su 25 aniversario, tendrá su gala de presentación el sábado en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga, a las 20:30.

Noticias relacionadas

Para cerrar la semana, Los Serenquenquitos se presentarán este domingo 1 de febrero a las 17:00 en el Teatro Municipal de Agüimes. Se trata de la sección infantil de la murga Los Serenquenquenes, formada por menores de 16 años que, con su desparpajo y buen humor, aseguran que la tradición carnavalesca siga viva en el municipio por muchos años más.