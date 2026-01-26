Radio Ecca culmina en el Cabildo de Gran Canaria la exposición itinerante que celebra sus 60 años

La exposición itinerante que conmemora los 60 años de Radio Ecca culmina su periplo en la sede del Cabildo de Gran Canaria, donde se puede visitar desde ayer hasta el próximo 11 de febrero. Bajo el título '60 años transformando vidas a través de la educación', la muestra refleja mediante paneles informativos, recursos multimedia y piezas históricas la evolución e hitos de la institución. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, puso en valor la relación entre ambas entidades, ya que la institución pública de las primeras en aliarse con Radio Ecca en 1965.

Durante su intervención, Morales recordó la trascendencia histórica de esta institución en la sociedad canaria. El presidente del Cabildo evocó la época en la que las familias se reunían alrededor de la radio para acceder a una formación que el sistema educativo convencional no podía ofrecerles, y subrayó que ecca.edu ha sido un elemento fundamental en la transformación social de la isla, abriendo oportunidades educativas a sectores tradicionalmente excluidos del sistema.

Un modelo adaptado a los nuevos tiempos

El dirigente insular destacó además la proyección actual de esta entidad, que ha adaptado su modelo a los nuevos tiempos y lo ha exportado a otros lugares del mundo desde Gran Canaria, convirtiéndose en un proyecto de singular relevancia que continúa transformando realidades. El acto inaugural contó con la presencia de José María Segura, director general de ecca.edu, junto a otras autoridades insulares como la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Isabel Mena, y la directora gerente de la entidad educativa, Gorety Almeida.

José María Segura puso en valor el modelo singular de colaboración que ha caracterizado a ecca.edu desde su nacimiento, basado en una alianza público-privada que ha unido a la sociedad civil, la Compañía de Jesús, gobiernos locales y nacionales, así como a donantes y benefactores particulares. El director general agradeció especialmente la capacidad de visión del Cabildo grancanario, que hizo posible este proyecto desde sus inicios y ha mantenido su apoyo continuado para permitir que la entidad cumpla su misión como instrumento al servicio de la sociedad.

Un recorrido inmersivo por la educación inclusiva

La exposición itinerante ha visitado diferentes ubicaciones del archipiélago en los que ofreció un viaje inmersivo a través de seis décadas de historia educativa. Mediante paneles informativos, recursos multimedia y piezas históricas, la muestra permite a los visitantes conocer los hitos que han marcado la evolución de ecca.edu y el impacto de la formación a lo largo de la vida en la comunidad canaria.