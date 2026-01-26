La directora Vivian Gutiérrez Abreu imparte una jornada de formación musical en Mogán

Las Escuelas Artísticas de Mogán celebraron el pasado sábado una jornada integral de desarrollo artístico y cooperativo para la banda, que congregó a 58 participantes, en su mayoría alumnado de música. El espacio de ensayo de la Banda Municipal de Música de Mogán, situado en el casco histórico del municipio, acogió la actividad formativa, de carácter gratuito.

La jornada estuvo liderada por Vivian Gutiérrez Abreu, directora de banda, orquesta y coral, y se orientó al fortalecimiento del trabajo cooperativo, la interpretación colectiva y el desarrollo artístico musical entre los participantes.

Una formación especializada en dirección musical

Abreu, responsable de impartir la formación, cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la dirección musical y la pedagogía. Natural de Tenerife, la directora inició su formación musical a temprana edad especializándose en clarinete y clarinete bajo. Su formación académica incluye estudios superiores de música y un máster en dirección de banda cursado en el Lemmensinstituut de Lovaina, Bélgica. A lo largo de su carrera profesional ha dirigido numerosas agrupaciones musicales y corales, además de participar como docente y ponente en proyectos formativos de ámbito nacional e internacional.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones de fomento de la formación cultural impulsadas por el Ayuntamiento de Mogán a través de sus Escuelas Artísticas, y cuenta con la subvención de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, concedida mediante la convocatoria para la ejecución de proyectos educativos, de apoyo escolar y campamentos inclusivos del curso 2025/2026.