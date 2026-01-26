Ofensiva del campo contra la Ley de Montes por "amenazar" al sector primario

El campo canario ha iniciado una ofensiva organizada contra el anteproyecto de la Ley de Montes de Canarias al considerar que el texto supone una amenaza directa para la agricultura y la ganadería tradicional y vulnera el derecho de las comunidades rurales a participar en las decisiones que afectan a su territorio. La Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que agrupa a 26 colectivos vinculados al sector primario, la cultura tradicional y la gestión comunitaria del territorio, ha presentado un extenso documento de alegaciones y reclama la ampliación del plazo de información pública, abierto del 26 de diciembre hasta este 26 de enero.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía, que dirige Mariano Hernández Zapata, ha defendido que el proceso refuerza el compromiso con una ley “construida desde la escucha y la participación”, recordando que en fases previas se recibieron cerca de 300 aportaciones. Sin embargo, desde el ámbito rural se denuncia que el periodo de alegaciones se haya activado en pleno periodo navideño, lo que, a juicio de los colectivos afectados, limita de forma grave la participación ciudadana efectiva.

Una de las principales críticas se vierten sobre la posibilidad de que las parcelas agrícolas que lleven más de 20 años sin cultivo puedan ser consideradas monte, con las restricciones que ello conlleva. Antonio Medina, vicepresidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y miembro de la asociación vecinal de Juncalillo, resume el malestar existente en las medianías y cumbres de la isla.

“Esta ley es un desastre porque la expropiación es una de las cosas que más se temen, simplemente por no tener las tierras en cultivo”, advierte. Medina subraya que el abandono agrícola no responde a la falta de voluntad de los propietarios, sino a problemas estructurales como el elevado coste del agua de riego. “Después de los años noventa, con la privatización del agua, es más caro plantar que ir al supermercado. Primero nos quitan el agua y después nos expropian por no plantar”, denuncia.

La norma también introduce criterios como la pendiente del terreno, superior al 50%, para limitar usos, una circunstancia que afecta de lleno a zonas de barrancos y laderas. “En Juncalillo, gran parte del territorio tiene esa inclinación”, sostiene Medina.

Autorizaciones

Otro de los aspectos más criticados es la exigencia de autorizaciones administrativas para prácticas tradicionales, incluso en terrenos privados. “Hoy, si quieres coger pinocha, tienes que comunicarlo. Si tienes cabras y eres lindante con Tamadaba, te exigen estudios del suelo que te hacen ellos y luego te cobran”, explica. A su juicio, la ley prioriza el uso recreativo y turístico del monte frente a la actividad productiva. “La agricultura solo aparece para castigarla; al turismo le dan todo el beneplácito. Parece que esta tierra solo sirve para hacerse un selfie”, lamenta.

Desde un punto de vista técnico y jurídico, la organización considera que el texto incumple el Convenio de Aarhus, que regula la participación ciudadana en materia ambiental. Así lo explica Jenny Hernández, técnica de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, quien recuerda que “todas las normativas forestales actuales, a nivel nacional e internacional, sitúan a las comunidades rurales en el centro porque son las que han conservado el territorio”. Hernández alerta de que la ley no reconoce los servicios ecosistémicos culturales, es decir, las prácticas cotidianas transmitidas de generación en generación que han permitido mantener los montes en buen estado.

La técnico advierte además de que la norma puede provocar expropiaciones de facto en terrenos agrícolas que no se cultivan por falta de agua o por procesos hereditarios aún sin resolver. “Si el terreno no está activo, aunque no tengas riego, puede pasar a considerarse monte. Y si quieres activarlo, tienes que pagar un proyecto técnico. Si no lo haces, la administración lo hace por ti y luego te lo cobra”, señala.

Ganadería

Las críticas se extienden al sector ganadero. Sonia Mayor, ganadera de Santa Brígida y presidenta de la Asociación por la Defensa de la Agricultura de Canarias, considera que la Ley de Montes “no va a hacer sino perjudicar aún más a un sector que ya está contra las cuerdas”. “Si te limitan lo que puedes plantar, limpiar o pastorear en tus propias tierras, es inviable seguir”, afirma. Mayor también cuestiona el calendario de alegaciones y denuncia una burocracia creciente que aleja a agricultores y ganaderos de su actividad principal. “O produces alimentos o te pasas el día rellenando papeles”, resume.

Las asociaciones alertan, además, de que la aplicación de la ley en los términos actuales podría poner en riesgo figuras de protección internacional como las Reservas de la Biosfera o el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, al expulsar a las comunidades que les dan sentido. A ello suman el temor a que se pierdan conocimientos tradicionales ligados al uso del territorio y a la prevención natural de incendios, como el pastoreo o el mantenimiento del paisaje mosaico.

Por todo ello, los colectivos reclaman una revisión profunda del anteproyecto, una ampliación real de los plazos y un proceso participativo desde las fases iniciales, que reconozca al campo canario como un sistema vivo, productivo y esencial tanto para la soberanía alimentaria como para la conservación ambiental del Archipiélago.