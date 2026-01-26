El polígono industrial de Arinaga, pionero en España en tratar sus residuos

El polígono de Arinaga contará con el primer centro de gestión y transición de residuos ubicado en un área industrial en toda España. Esto será posible tras la modificación puntual del planeamiento en el polígono industrial, que permitirá cambiar los usos de varias parcelas municipales y que fue aprobado en el pleno celebrado ayer.

Con la nueva infraestructura se pretende mejorar de forma sustancial el tratamiento, la clasificación y la gestión de los residuos, reducir los desplazamientos al Ecoparque, disminuir la huella de carbono y las emisiones de CO2, y contribuir a la mejora de la salud pública y al impulso de la economía circular. El centro ya cuenta con un diseño técnico avanzado y ha sido consensuado con las consejerías competentes, con el área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y con el Gobierno de Canarias. La aprobación inicial que se debatió anoche en el pleno supone un paso decisivo para que la instalación pueda hacerse realidad de manera definitiva. Tras la aprobación inicial, la Ordenanza Provisional Municipal (OPM) organiza urbanísticamente una parcela situada entre las calles Martinete, Yunque y Cincel, en el sector P3-Norte.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, explicó que el Ayuntamiento lleva "más de un año trabajando en este proyecto". La aprobación inicial en el pleno supone un paso decisivo para que la instalación pueda hacerse realidad de manera definitiva. Sobre la financiación, el alcalde indicó que aún no hay cifras cerradas, pero sí existe voluntad de colaboración institucional. "El Ayuntamiento está dispuesto a participar en la inversión, el Cabildo de Gran Canaria también, y ya hemos mantenido reuniones con el director general del Gobierno de Canarias para estudiar su implicación”, explicó. Las gestiones previas y el conocimiento del proyecto por parte de todas las administraciones ya están realizadas, a falta de concretar las aportaciones económicas.

Por otro lado, en el apartado de mociones, el documento presentado por el grupo mixto (CC) para la creación de un plan municipal de sombra, arbolado y refugios climáticos en Agüimes, fue rechazada "porque el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando en esta línea"; el alcalde justificó la negativa en la existencia de un proyecto ya en marcha. “No es que no queramos hacerlo, es que ya lo estamos haciendo”, subrayó Hernández.

Despedida de Francisco Trujillo

El pleno también hizo efectiva la renuncia del concejal Francisco Trujillo tras su anuncio de regresar a la empresa privada como ingeniero técnico de obras públicas. Óscar Hernández valoró su trayectoria en la política municipaly destacó su perfil cercano y su manera directa de trabajar. “No es un hombre de despacho, es un hombre de calle, siempre al lado de los problemas y buscando soluciones con los vecinos”, señaló. Trujillo, que ocupaba las áreas de Vivienda, Transición Ecológica y Sector Primario, también tuvo palabras de agradecimiento para todo la Corporación, a la que ha estado vinculado durante nueve años. Su salida da paso al siguiente de la lista de Roque Aguayro-Primero Canarias, Juan Francisco Acosta, quien hasta el momento ocupaba una de las plazas de personal de confianza en el Ayuntamiento de Agüimes y que también ostenta el cargo de presidente de la Asociación La Salle de Agüimes.