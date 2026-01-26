El precio de la gasolina y diésel hoy lunes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. Allí tiene un precio de 0,865€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde el precio del Gasóleo A es de 0,865€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,865€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde la Gasolina 95 está a 0,865€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 26 de enero, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,134€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, en Carretera GC-800 km S/N. Allí, la estación MOEVE HOYA PARRADO tiene la Gasolina 98 a 1,139€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Telde, Calle Alegría 2, a la gasolinera OCÉANO, donde el litro está a 1,134€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, en la MOEVE HOYA PARRADO, que está a 1,139€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el diésel está a 0,865€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 0,865€ el litro en PETROPRIX en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy lunes 26 de enero, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX, donde está a 0,865€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, a 0,865€ el litro en la estación PETROPRIX.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La estación PCAN ARRIETA de Carretera General del Norte km 16,1 en el municipio de Haría es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,009€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 del municipio de Arrecife a 1,069€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,059€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,059€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,219€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS en Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150 de Yaiza a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy lunes 26 de enero, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,095€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,125€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,075€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,099€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a la gasolinera CEPSA GRAN TARAJAL, donde el litro está a 1,269€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,278€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,865€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,865€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este lunes 26 de enero está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,865€ el litro de diésel en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,865€ el litro de Gasóleo A en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,139€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,974€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,974€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 26 de enero, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,974€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,974€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,134€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [26/01/2026 8:23:34]