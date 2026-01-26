El proyecto 'Huella Canarii' impulsa la educación patrimonial con 182 estudiantes este curso

Un total de 182 estudiantes de doce centros de educación infantil, primaria y secundaria de la isla profundizarán este año en el conocimiento del Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, gracias a la V Edición del Programa 'Huella Canarii–Vive la Cumbre 2026'.

La huella de los canarii es un proyecto interdisciplinar e intercentros de educación patrimonial y ambiental, centrado en el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Se desarrolla desde un enfoque de educación patrimonial, aprendizaje-servicio, participación comunitaria e intergeneracional, con el objetivo de estudiar, difundir y poner en valor el legado histórico, cultural y arqueológico del pueblo canario prehispánico —los canarii— en Gran Canaria.

La iniciativa está impulsada por la Asociación La Huella de los Canarii y cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, adscrita a la Consejería de Presidencia que coordina Teodoro Sosa, y en cuya sede tuvo lugar la presentación de la nueva edición con la participación de representantes del Instituto, de la promotora del proyecto, de la Fundación Lidia García, de personas colaboradoras y del alumnado, además de la proyección de un vídeo.

Infantil, primaria y secundaria

Asimismo, el acto sirvió para visibilizar la trayectoria del proyecto y destacó la participación activa de los centros educativos, colectivos sociales jóvenes y personas del territorio, considerados agentes clave en la conservación y transmisión de patrimonio cultural y natural.

Los asistentes atienden las indicaciones en la presentación en la sede del Instituto del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera. / LP / DLP

El proyecto nace por iniciativa de la propia comunidad educativa e integra a diversos centros de educación infantil, primaria y secundaria, comprometidos con la transmisión de este patrimonio a las nuevas y futuras generaciones. Se apoya en tres pilares fundamentales: la educación patrimonial y el respeto hacia el patrimonio histórico y cultural; el aprendizaje como metodología que fomenta el protagonismo activo del alumnado; y la educación ambiental, orientada a la adquisición de una sensibilidad crítica y responsable hacia el entorno natural.

Tradiciones orales

A través del análisis de yacimientos arqueológicos, restos materiales, tradiciones orales y fuentes históricas, aborda aspectos clave de la cultura canarii, como las cuevas de habitación y enterramiento, los poblados aborígenes, la cerámica, la industria lítica, las prácticas agrícolas y ganaderas, así como los rituales y expresiones simbólicas que han pervivido en la identidad cultural de la isla. Asimismo, se estudia la influencia de esta herencia en la cultura canaria actual, tanto en el paisaje como en las costumbres, el lenguaje y la memoria colectiva.

Una de sus motivaciones principales es reflexionar sobre el papel de la educación en la pervivencia digna del paisaje cultural de las cumbres de Gran Canaria. En este sentido, se considera esencial el mantenimiento de población en estos territorios, promoviendo desde el ámbito educativo una dinamización socioeconómica de la zona. Las actividades del proyecto generan impacto directo a través del consumo en alojamientos y establecimientos de hostelería, la colaboración con profesionales locales, el desarrollo de actividades con la población residente y la difusión del paisaje cultural entre comunidades educativas ajenas a la cumbre.

Noticias relacionadas

En conjunto, fomenta el conocimiento, el respeto y la conservación del patrimonio indígena, contribuyendo a la concienciación social sobre la importancia de los canarii como base histórica y cultural de la identidad grancanaria. En 2024, el proyecto recibió un reconocimiento internacional por parte de la Unesco, avalando su valor educativo, cultural y social.