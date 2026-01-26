Santa Lucía de Tirajana impulsa la educación ambiental con huertos escolares

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en coordinación con los centros educativos del municipio, pone en marcha la quinta edición del programa Santa Lucía Educa en Sostenibilidad, una iniciativa orientada a fomentar la educación ambiental entre el alumnado y el profesorado a través de la creación de huertos escolares y la concienciación sobre la correcta separación de residuos. El proyecto está impulsado por la Concejalía de Sostenibilidad y Medioambiente y cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de una formación específica dirigida al profesorado, diseñada para facilitar la planificación, puesta en marcha y mantenimiento de los huertos escolares, adaptándolos a la realidad y recursos de cada centro. La formación se desarrollará en tres jornadas y persigue reforzar el vínculo entre el compostaje y el huerto como espacios de aprendizaje activo, transversal y conectado con el entorno.

El programa pone el acento en el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos generados tanto en los centros educativos como en los hogares del alumnado, promoviendo su tratamiento mediante compostaje como herramienta educativa y ambiental. De este modo, se comienza a familiarizar a la comunidad educativa con la implantación del contenedor marrón para la recogida selectiva de la Fracción Orgánica de los Residuos Municipales.

El concejal de Educación y Sostenibilidad, Mario Bordón, subraya que el objetivo del proyecto es que “el alumnado no solo aprenda la importancia de separar los residuos, sino que traslade esos hábitos a sus casas y a la calle, implicando también a sus familias”. En este sentido, Bordón destaca que la iniciativa busca extender la conciencia ambiental a toda la ciudadanía bajo el principio de “pensar en global y actuar localmente”.

Desde su puesta en marcha, Santa Lucía Educa en Sostenibilidad ha ido ampliando su alcance. En sus primeras ediciones se dotó a los centros de composteras y se desarrollaron acciones formativas para el alumnado; posteriormente se impulsó la creación de brigadas compostadoras escolares y se celebró el primer Encuentro de Profesorado de Escuelas Compostadoras del municipio, como espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Con este proyecto, el municipio fomenta hábitos responsables desde edades tempranas, extiende su impacto al ámbito familiar y refuerza el papel de los centros educativos como espacios clave para la sensibilización ambiental. La iniciativa se alinea con la Estrategia Canaria de Educación Ambiental 2030 y contribuye a la implementación de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el ODS 4 (Educación de calidad), el ODS 12 (Producción y consumo responsables), el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

Con esta quinta edición, Santa Lucía de Tirajana reafirma su apuesta por una educación transformadora, que conecta la gestión responsable de los residuos, la economía circular y el aprendizaje en contacto con la tierra como pilares para avanzar hacia un municipio más sostenible.