SPAR Gran Canaria impulsa la cultura desde la infancia con un renovado programa educativo junto a El Museo Canario

SPAR Gran Canaria refuerza su compromiso con la cultura y la formación de las nuevas generaciones impulsando, un año más, el proyecto didáctico “Visitas en Familias”, desarrollado por El Museo Canario. La cadena consolida así una apuesta decidida por sembrar cultura en la sociedad isleña y acompañar a niños, niñas y adolescentes en el descubrimiento de sus raíces.

Con la convicción de que apostar por los menores es invertir en una sociedad mejor preparada para los retos del futuro, SPAR Gran Canaria apoya esta iniciativa que combina ocio, educación y patrimonio para acercar la historia de la isla a los hogares.

Las actividades permiten a las familias disfrutar de experiencias inmersivas que invitan a comprender el pasado para interpretar el presente. La propuesta incorpora este año un enfoque intergeneracional que anima a abuelos y abuelas a compartir vivencias con sus nietos, fortaleciendo la transmisión de la memoria colectiva y generando espacios de aprendizaje común.

En 2025, el proyecto reunió a 110 familias en once sesiones, con un total de 259 participantes, de los cuales 147 fueron menores entre 4 y 12 años, lo que demuestra el creciente interés de la sociedad por acceder a actividades que conecten historia, juego y emociones.

La programación de 2026 profundizará en la arqueología de Gran Canaria, la ciencia, el papel de la mujer en la sociedad aborigen, la música y otros contenidos vinculados al patrimonio cultural. Las sesiones tendrán lugar un domingo al mes, y las inscripciones estarán disponibles en la web y redes sociales de El Museo Canario.

Una apuesta firme por la cultura canaria

A través de este proyecto, SPAR Gran Canaria contribuye al cumplimiento del ODS 4 (Educación de calidad), reforzando una educación integral que promueve valores de igualdad, inclusión, sostenibilidad y sentido de pertenencia. Además, se incorporan herramientas tecnológicas que enriquecen la experiencia, acercando la cultura a las familias de forma dinámica y accesible.

Esta iniciativa se suma al apoyo continuo de SPAR Gran Canaria a otras expresiones culturales del Archipiélago, como el patrocinio del grupo folclórico Los Gofiones, a la Escuela de Verseadores y del bote de vela latina SPAR Guerra del Río, reafirmando su compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones canarias.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.