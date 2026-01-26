Telde activa por vía urgente la puesta en marcha y mantenimiento del Mercado Municipal

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Telde ha aprobado este lunes por unanimidad, en sesión extraordinaria y urgente, el inicio del expediente de contratación para la puesta en marcha y el mantenimiento integral de las instalaciones del Mercado Municipal de Telde, un trámite decisivo para avanzar en su reapertura tras más de siete años cerrado al público desde que el 12 de noviembre de 2018 la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias decretase el cierre del inmueble ante las graves deficiencias que presentaba su sistema eléctrico.

El expediente ha sido impulsado por la Concejalía de Mercados, que dirige Carmen Batista, desde donde se ha trabajado en la definición de las necesidades técnicas y administrativas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro y continuado del edificio, según informa este lunes el Ayuntamiento de Telde en un comunicado.

Imagen de archivo de las obras del mercado municipal de Telde / ANDRES CRUZ

El contrato tiene como objetivo asegurar la activación inicial de todas las instalaciones y la prestación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que permita resolver con rapidez cualquier incidencia técnica. Entre las actuaciones incluidas destacan la puesta en marcha de ascensores y escaleras mecánicas, la adecuación de la instalación eléctrica conforme a los requisitos del Organismo de Control Acreditado (OCA), así como el mantenimiento de la red eléctrica, los sistemas de seguridad contra incendios, el grupo electrógeno y la cámara de frío para residuos orgánicos.

Servicio de atención urgente durante el funcionamiento del mercado

El servicio contempla también inspecciones periódicas y revisiones reglamentarias, la tramitación de la documentación técnica necesaria, el pago de tasas correspondientes y la asistencia técnica al Ayuntamiento para la resolución de incidencias o la mejora de las instalaciones.

Asimismo, se establece un servicio de atención técnica urgente durante el horario de funcionamiento del mercado, con respuesta inmediata ante averías críticas y un plazo máximo de 48 horas para incidencias no urgentes, con el fin de minimizar riesgos para las personas, los productos y la actividad comercial.

La licitación se realizará mediante procedimiento abierto ordinario y tramitación urgente, con un presupuesto máximo de 80.193,69 euros, que incluye la puesta en marcha inicial y el mantenimiento de las instalaciones, con posibilidad de prórrogas. El acuerdo adoptado permite la apertura inmediata del procedimiento de adjudicación, fijando un plazo de ocho días naturales para la presentación de ofertas desde la publicación del anuncio en el Perfil del Contratante.

En un comunicado, el gobierno local destaca que esta actuación supone un paso fundamental para la recuperación del Mercado Municipal, una infraestructura clave para la dinamización comercial y social del municipio y largamente demandada por comerciantes y vecinos.