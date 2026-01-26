Teror, destino predilecto para bodas: 77 matrimonios celebrados en 2025 y peticiones para este año

Un alto número de parejas, no solo de Teror sino de la isla e incluso llegadas de fuera, eligieron la villa mariana para celebrar su enlace matrimonial y pronunciar el “sí quiero”. El municipio registró en 2025 un total de 77 bodas civiles y religiosas, posicionándose como uno de los lugares de Gran Canaria preferidos para celebrar este día tan especial. Y una treintena de parejas ya ha solicitado casarse este 2026.

El Ayuntamiento de Teror casó a 52 parejas el año pasado, mientras que la iglesia celebró 25 bodas en la Basílica del Pino. En el caso de los matrimonios civiles, la mayoría de las parejas eligieron realizar la ceremonia en los jardines de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Teror, pero también en la Casa Consistorial y en el interior de las dependencias municipales. Mientras que la Basílica del Pino fue la más solicitada para las bodas religiosas.

Un negocio compartido

De las 52 bodas civiles, 30 parejas tramitaron su enlace directamente en el Registro Civil de Teror. Otras 13 lo hicieron en el Registro de Las Palmas de Gran Canaria; y 8 bodas se tramitaron en los registros de Santa Brígida, Telde, Firgas, Arucas, Torrelavega, o ante notario. En total se casaron cinco parejas del mismo sexo. La edad media de los novios estuvo entre los 30 y 40 años de edad.

El Ayuntamiento de Teror mantiene su campaña ‘Cásate en Teror. Se cumplirán tus deseos’, con el objetivo de promover la celebración de bodas en el municipio como recurso de atracción de visitantes. A la campaña se puede acceder a través de la web municipal https://teror.es/casate-en-teror/, donde se puede encontrar información de localizaciones, trámites, o empresas relacionadas con el sector.

Esta campaña dinamiza la actividad comercial y económica del municipio, con empresas vinculadas al sector (floristería, joyería, centros de peluquería y estética, dulcerías, profesionales de fotografía y video, decoración, restaurantes, artesanos, textil, decoración, etc.) ofreciendo sus servicios relacionados con la preparación y celebración de bodas.