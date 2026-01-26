Valsequillo entrega las subvenciones a los clubes deportivos, entidades culturales y asociaciones empresariales

El nuevo gobierno al frente del Ayuntamiento de Valsequillo ha hecho efectiva la entrega de las subvenciones correspondientes al año 2025 a un total de trece clubes deportivos, dos entidades culturales y educativas, asociaciones empresariales y del sector del vino, por un importe total de 253.000 euros, según informó este lunes el Ayuntamiento de Valsequillo.

El abono de estas cuantías, que ya se encuentran en las cuentas corrientes de los beneficiarios desde el pasado viernes, supone el fin de una situación de "incertidumbre e injusticia" que se prolongaba desde hace dos años. El concejal de Deportes, Víctor Navarro Delgado, inició el acto con un mensaje de agradecimiento a los colectivos por su "resistencia" ante un problema que "otros generaron y que ustedes han sufrido día tras día". Navarro fue tajante al criticar la gestión del anterior grupo de gobierno, señalando que "pasaron los meses y la solución nunca llegó pese a los reiterados anuncios de que se arreglaría en semanas". El concejal de deportes también alabó el trabajo diario de los clubes porque “ustedes son el corazón de la cohesión social de este pueblo”.

Gestión en tiempo récord

Por su parte, el alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, subrayó que el pago de estas ayudas no es una opción, sino una "obligación" del Ayuntamiento. Hernández Atta recordó el compromiso adquirido al llegar al gobierno tras la moción de censura: liquidar las subvenciones antes de terminar el mes de enero.

En representación de los clubes deportivos, tomó la palabra Pedro Peñate, piloto Legend recién llegado del Rally Dakar 2026. Peñate agradeció la "empatía y agilidad" del nuevo equipo de gobierno: "Tener a los proveedores detrás de nosotros para cobrar no es cómodo; este apoyo institucional es vital para el trabajo que hacemos con la cantera".

Desde el ámbito educativo y cultural, intervinieron José María Segura Salvador y Goretti Almeida, director general y directora gerente de EccaEdu, entidad a la que también apoya el Ayuntamiento junto a la Asociación de Verseadores Canarios Ocho Sílabas. Destacaron que "el derecho a la educación no puede parar" y celebraron que Valsequillo haya concedido este año la Almendra de Plata a Yeray Rodríguez, presidente de la Asociación de Verseadores, por su labor en la defensa de la identidad canaria.

Finalmente, Francisco Robaina, en nombre de la Asociación de Empresarios Tajinaste Azul y la Asociación de Vinos de Medianías, agradeció la llegada de unos recursos "tan necesarios" e invitó a la corporación a trabajar de forma cercana para mejorar los calendarios de pago, evitando que las ayudas lleguen siempre a final de ejercicio.

Noticias relacionadas

Un compromiso con el progreso

La concejala de Bienestar Social y Educación, Inma García Ortega, concluyó destacando que estas subvenciones son una herramienta para la igualdad y la inclusión social: "Seguiremos trabajando para que todos los vecinos, desde los más pequeños a los mayores, mejoren su calidad de vida a través de oportunidades reales de progreso". Con este pago, el Ayuntamiento de Valsequillo recupera, en palabras de sus responsables, "el valor de la palabra dada", saneando las cuentas de los colectivos municipales y garantizando la viabilidad de su programación anual.