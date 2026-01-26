Luz verde para la construcción de 50 viviendas públicas en Lomo de Maspalomas y la compra de 26 pisos en Castillo del Romeral

La promoción de 50 viviendas en Lomo Maspalomas y la compra de 26 pisos de un edificio de Castillo del Romeral son los primeros proyectos que toman impulso después de que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana confirmara este lunes que el convenio con Visocan de 35 millones de euros sigue adelante tras subsanar las deficiencias detectadas por Patrimonio en un informe de octubre de 2025.

A mediados de febrero se iniciará el proyecto de licitación para la construcción de 50 viviendas en Lomo de Maspalomas y en los próximos tres meses el Consistorio espera concluir la compra de 26 viviendas en un edificio de Castillo del Romeral por unos cuatro millones de euros. En paralelo, también están en marcha otros proyectos para El Pajar, con 70 viviendas y, buscar nuevas parcelas para construir otras 30 casas más en Castillo del Romeral.

Seis millones para la reposición de casas en Juan Grande y más viviendas en El Tablero

Por otro lado, fuera del convenio de 35 millones con Visocan, el Gobierno de Canarias concedió una subvención de seis millones de euros para la construcción de 43 viviendas en Juan Grande en el marco del plan de restitución de alojamientos para las personas que ahora residen en prefabricados y otras 43 en El Tablero, por lo que la inversión total en vivienda aumenta hasta los 41 millones de euros.

