Mogán
El club de la Tercera Edad La Jaca reabre sus puertas en Arguineguín
El Ayuntamiento de Mogán gestionará directamente el local tras las obras de mejora. La reapertura será el 7 de febrero con un baile y habrá talleres dos veces por semana. El bar-cafetería permanecerá cerrado
El club de la Tercera Edad La Jaca, en Arguineguín, reabre sus puertas el 7 de febrero bajo gestión directa del Ayuntamiento de Mogán tras permanecer varios meses cerrado por obras de reparación y mejora motivadas por un incidente en la cocina. El Consistorio gestionará todas las actividades del espacio municipal, que se inaugura con un baile el sábado 7 a partir de las 18:00 horas. El bar-cafetería, sin embargo, permanecerá cerrado de forma indefinida.
Tras concluir las obras esta semana, las instalaciones cuentan con dos espacios independientes en el local social y el bar-cafetería. Este último será de uso exclusivo municipal y, si en el futuro se planteara su apertura, deberá licitarse su gestión previa autorización de Puertos Canarios, al estar afectado por la concesión portuaria.
El bar se mantiene cerrado por evitar problemas con los vecinos
La decisión de mantener cerrado el bar responde a que parte de las incidencias registradas en el pasado estuvieron relacionadas con su uso, según ha explicado la teniente de alcalde del Área de Gobierno de Acción Social y Sociocomunitaria, Tania Alonso. La gestión directa del Consistorio busca garantizar una convivencia adecuada y evitar las discrepancias vecinales que se llegaron a producir, con el objetivo de que el local sea un espacio abierto para todos los vecinos en un ambiente participativo.
Programación de bailes cada 15 días
La programación arranca con el primer baile de mayores el 7 de febrero. El Ayuntamiento ya ha contratado varias actuaciones para los próximos meses y prevé ofrecer bailes de forma periódica, inicialmente cada 15 días, con la intención de que puedan celebrarse todos los sábados si las circunstancias lo permiten.
Además, la animadora sociocultural contratada a través del Plan de Empleo impartirá talleres por las tardes, los martes y jueves de 17:30 a 19:30 horas. En una primera fase serán de manualidades creativas, con previsión de ampliar la oferta a lo largo del año con actividades de estimulación cognitiva, juegos, autocuidado y otras propuestas orientadas al bienestar y la participación vecinal.
