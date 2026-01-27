Coalición Canaria propone al Cabildo campañas activas contra el edadismo hacia las personas mayores

El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria llevará al próximo pleno insular una moción para combatir de forma activa el edadismo y la discriminación por razón de edad, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, cohesionada y equitativa que no deje atrás a las personas mayores. Así lo anunció la consejera portavoz de CC, Vidina Cabrera, tras una reunión mantenida con la vicedecana primera del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, Mª del Pino del Rosario, y con un grupo de participantes del programa formativo especial Peritia et Doctrina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La moción plantea un conjunto de medidas que incluyen acciones formativas y talleres de sensibilización dirigidos a la ciudadanía; campañas de concienciación social a través de los medios de comunicación para visibilizar el valor de todas las etapas de la vida; el fomento de la educación intergeneracional mediante espacios de intercambio y aprendizaje mutuo; así como políticas de integración e inclusión en el ámbito laboral que garanticen un trato equitativo entre generaciones.

Entre las propuestas también figura el combate activo de los prejuicios y estereotipos asociados a la vejez, tanto en el funcionamiento interno de la institución como en su proyección pública, además de la promoción de la igualdad de oportunidades con independencia de la edad en el ámbito del propio Cabildo. Cabrera insistió en que el edadismo tiene un impacto directo en el bienestar emocional, la autoestima y la participación social de quienes lo sufren, y advirtió de que muchas de estas prácticas discriminatorias siguen estando socialmente normalizadas.

Cabrera defendió que el edadismo debe situarse al mismo nivel que otras formas de discriminación estructural, como el racismo o el sexismo, y subrayó que sus efectos generan vulnerabilidad, aislamiento y exclusión social entre las personas mayores. “El Cabildo de Gran Canaria, como gobierno de la Isla, debe posicionarse de manera clara frente a esta lacra social y trabajar de forma decidida por el bienestar y la calidad de vida de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, que merecen una vejez digna y respetada”, afirmó.

Noticias relacionadas

Por su parte, la vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, Mª del Pino del Rosario, valoró positivamente la iniciativa y alertó de que la discriminación por edad afecta tanto a jóvenes como a mayores, aunque en estos últimos tiene consecuencias especialmente graves. “Reduce la calidad de vida y también la esperanza de vida de las personas mayores”, señaló, al tiempo que reclamó una mayor concienciación social sobre el papel que desempeñan en la sociedad. “Cumplir años no resta valor ni importancia a las personas”, concluyó.