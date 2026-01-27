Degustaciones y tradiciones para celebrar el Almendrero en Flor en Valsequillo

Valsequillo se prepara para vivir uno de los acontecimientos más emblemáticos de su calendario festivo y cultural, la 53ª edición de la Ruta del Almendrero en Flor. Una cita que cada año convierte al municipio en un punto de encuentro para miles de visitantes atraídos por la gastronomía tradicional, el profundo arraigo a la identidad canaria y la belleza de los paisajes en floración, acentuada con las últimas lluvias que ha reverdecido las medianías de la isla. Esta edición refuerza su carácter cultural y educativo, apostando por la transmisión de las tradiciones desde edades tempranas hasta los mayores, entendiendo el almendrero, como se refiere la gente del lugar al árbol del almendro, como símbolo de vida, memoria y continuidad.

El programa comienza con un protagonismo especial para la comunidad educativa. Los centros escolares del municipio participan en conciertos escolares y en un gran encuentro de verso improvisado, además de la entrega de premios de los Concursos Escolares de Poesía y Pintura. “Una iniciativa que este año ha buscado fomentar el amor por las tradiciones desde las aulas”, explica la concejala de Educación, Inma García, subrayando la importancia de sembrar el respeto por la cultura canaria entre las nuevas generaciones.

Un pregón de “memoria viva” y las Almendras de Plata 2026

El viernes, 30 de enero, el Teatro Municipal Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel acogerá el acto institucional del Pregón, que este año estará a cargo de los miembros de la Asociación Cultural Acoror. Para el concejal de Festejos, Armando Suárez, esta elección es “más que merecida, ya que se trata de un colectivo con más de 30 años de historia, que ha dedicado su trabajo a la recuperación de la memoria colectiva de los barrios del municipio”. Durante esta gala se entregarán las Almendras de Plata 2026. En la modalidad colectiva, el reconocimiento recaerá en la propia Asociación Cultural Acoror, por su labor de investigación, divulgación y defensa del patrimonio cultural de Valsequillo.

En la modalidad individual, el galardón será para el doctor en Filología y reconocido verseador José Yeray Rodríguez Quintana, por su incansable trabajo de proyección de la cultura canaria a nivel internacional y su compromiso con el verso improvisado. El alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, destacó que “Yeray Rodríguez es un ejemplo a seguir, tanto en su labor docente como investigadora, pero también como defensor y promotor de nuestra cultura y de la palabra en todas sus manifestaciones. Con Valsequillo tiene una relación muy especial, ya que ha sido uno de los grandes impulsores del verso improvisado en nuestro municipio. Yeray Rodríguez es, sin duda, un embajador de Valsequillo”.

Día del Turista y fiesta principal

El sábado 31 de enero la actividad se trasladará al barrio de Tenteniguada con la celebración del Día del Turista, que contará con mercadillos, muestras de artesanía y folclore, así como una amplia programación cultural. La jornada se extenderá también a La Barrera y culminará con actos festivos en el Casco de Valsequillo durante la noche.

El domingo 1 de febrero será el día grande de la fiesta. La Ruta del Almendrero en Flor se desplegará simultáneamente en sus cuatro puntos neurálgicos: La Barrera, El Casco, Las Vegas y Tenteniguada. En cada uno de ellos, visitantes y vecinos podrán disfrutar de artesanía local, ventorrillos de comida tradicional y actividades culturales que ponen en valor las tradiciones del municipio.

Ante la gran afluencia de público prevista y las obras existentes en un tramo de la carretera GC-41, que conecta Telde con Valsequillo, el Ayuntamiento hace un llamamiento a utilizar el transporte público como la opción más cómoda, sostenible y segura.

La empresa Global, en coordinación con la Concejalía de Transportes que dirige Ibán Medina, ha dispuesto servicios especiales de refuerzo para los días principales:

Sábado, 31 de enero (Día del Turista):

San Mateo – Tenteniguada (ida y vuelta)

Telde – Tenteniguada (ida y vuelta)

Faro de Maspalomas – Tenteniguada (ida y vuelta)

Domingo, 1 de febrero (Día principal):

San Mateo – Tenteniguada (ida y vuelta)

Telde – Valsequillo (ida y vuelta)

Santa Catalina – Valsequillo (ida y vuelta)

Faro de Maspalomas – Valsequillo (ida y vuelta)

Además, este año se incorpora un nuevo servicio interno que reforzará la conexión entre los cuatro puntos de la ruta con dos guaguas adicionales:

La Barrera – Valsequillo (ida y vuelta)

Tenteniguada – Valsequillo (ida y vuelta)

El servicio de taxis del municipio también estará operativo durante todo el fin de semana, reforzando su presencia para ofrecer alternativas de movilidad.

“El objetivo de este plan es doble: reducir el número de vehículos en el municipio y facilitar que los visitantes puedan desplazarse cómodamente entre los cuatro puntos de la ruta sin preocuparse por el aparcamiento. Además, mejora la seguridad al disminuir el tráfico”, explica el concejal de Transportes, Ibán Medina.

Una fiesta segura, didáctica y profundamente canaria

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria agradece la colaboración de los cuerpos de seguridad, del personal de transporte y de la ciudadanía para que esta 53ª edición de la Ruta del Almendrero en Flor sea una celebración segura, participativa y fiel a las raíces culturales del municipio. Con la floración de los almendreros como telón de fondo, Valsequillo vuelve a abrir sus caminos a la tradición, la memoria y la identidad canaria, invitando a vecinos y visitantes a vivir una experiencia única en el corazón de las medianías de Gran Canaria.