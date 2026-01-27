El edil de Santa Brígida que vendió material municipal pasa a la oposición

El concejal destituido a finales del pasado mes de noviembre por el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, después de conocerse que en septiembre vendió material municipal sin autorización por un importe de 780 euros -que ingresó después en las arcas minicipales-, se niega a entregar su acta y pasará a la oposición. José Javier Ramírez Mendoza, hasta hace dos meses responsable de Alumbrado y Vías y Obras y miembro de la formación Ando Sataute, mismo grupo que el del regidor, ha solicitado formalmente mantener su acta como edil en la oposición, según ha confirmado él mismo a este periódico, y pasará al Grupo Mixto como concejal no adscrito. «Apoyaré lo que tenga que apoyar y lo que no, pues no, pero no es mi intención entrar en una guerra con el grupo de gobierno», señala.

Ramírez fue expulsado del grupo de gobierno por el alcalde Armengol tras tener conocimiento, a través de un escrito presentado el 20 de noviembre por el portavoz del PP, Martín Sosa, de que supuestamente el edil manipuló, transportó y entregó material de residuos -cables de cobre y aluminio- que estaban almacenados en dependencias municipales a un gestor autorizado al margen del procedimiento administrativo necesario. Para su destitución, el regidor argumentó entonces «pérdida de confianza».

Hasta ahora, José Javier Ramírez había mantenido un perfil bajo, optado por guardar silencio y no realizar declaraciones, ni siquiera para aclarar públicamente si iba a entregar o no el acta que lo acredita como concejal, tal y como le reclamaron tanto el alcalde José Armengol, que le exigió «ética», como el Partido Popular.

Ahora tras dos meses de silencio, el pasado 23 de enero José Javier Ramírez cursó la solicitud para pasar a los no adscritos. «Javier Ramírez Mendoza, en calidad de concejal de esta Corporación, solicito mi salida del grupo politico Ando Sataute y mi inclusión en el Grupo Mixto como concejal no adscrito de esta Corporación, solicitando que se dé cuenta en el próximo Pleno», señala la propuesta de Ramírez. Esa sesión plenaria se celebrará mañana a partir de las 18.00 horas.

Consultado por su posicionamiento y sobre cómo afectarán sus votos a las decisiones del grupo de gobierno, Ramírez señala que su intención no es obstaculizar la labor del equipo que dirige Armengol. «Francamente, no tengo nada decidido sobre mi posicionamiento, apoyaré lo que tenga que apoyar, lo que considere lógico, y lo que no, no. Ya he dejado pasar un tiempo prudencial y no quiero entrar en guerras. Quiero terminar el mandato para el que me eligieron y ya está», relata.Las áreas de queja vacantes, Vías y Obras, Alumbrado, Aguas y Festejos, se distribuirán entre el resto de miembros del gobierno local, según explica el regidor.

La marcha de Ramírez no afecta al gobierno, que conserva la mayoría de nueve ediles -cuatro de Ando Sataute, tres del PSOE y dos de Unidos por Gran Canaria- frente a los ocho que suma la oposición -cinco del PP, uno de PVxSB, uno de Vox y el propio Ramírez.