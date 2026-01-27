Un embrollo de linderos atasca la construcción de 17 viviendas públicas en Tejeda

Un embrollo de linderos en el registro de las fincas atasca la construcción de la promoción pública de 17 viviendas del Ayuntamiento de Tejeda en la zona de El Curato. Se trata de la primera iniciativa municipal para ampliar el parque inmobiliario, en un intento por tratar de mantener a la población en el territorio y evitar la despoblación de la Cumbre.

El Ayuntamiento de Tejeda concluyó en verano del año pasado el diseño técnico de las nuevas casas en suelo municipal, a la espera de su financiación por parte del Gobierno de Canarias para su construcción. Sin embargo, ha chocado a última hora por un inconveniente, como es el papeleo para tener todo en regla con la propiedad.

El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, reconoce que el proyecto se ha enredado a la hora de tramitar las escrituras, por lo que hasta que no se resuelva no se va a poder seguir dando pasos para la ejecución de las obras, que habían generado unas enormes expectativas en el municipio. Perera señala que estos trámites llevan un tiempo, para evitar posteriores sorpresas con los dueños de fincas colindantes.

Una compra valorada en 312.000 euros

Tejeda cerró con el Obispado a comienzos de 2024 la compra de los terrenos, que le costaron 312.000 euros, para esta promoción pública en las inmediaciones de la piscina municipal. Se trataba de un solar urbano, con alguna parte del suelo que tiene su condición de rústico.

Terrenos junto a la piscina de Tejeda en los que irán las viviendas. / LP / DLP

El proyecto de El Curato prevé el uso de módulos prefabricados en seco, evitando el uso de grúas para su construcción y buscando su integración en este paisaje de montaña. Y se organizarán sobre plataformas escalonadas que siguen el curso de los antiguos bancales agrícolas, respetando la configuración natural del lugar, emplazado a escasos metros del centro del pueblo. Las calles aprovecharán las curvas de nivel, los muros se construirán con piedra local y el mobiliario urbano será discreto y armónico. Y se prioriza un entorno peatonal que conserve la esencia rural, según la propuesta técnica seleccionada de la mano del Ayuntamiento de Tejeda.

Madera, teja y color blanco

El diseño se basa en el uso de los elementos de la arquitectura tradicional de la Cumbre, adaptados a las particulares condiciones climáticas extremas del frío invernal y el elevado calor del verano. Entre ellos, la piedra, la madera y la teja, con el uso exterior del color blanco generalizado en las edificaciones.

Las viviendas se levantarán en una sola planta, facilitando la accesibilidad para personas mayores o con movilidad reducida. Cada una contará con un pequeño jardín o patio, fomentando el contacto con el exterior y el aprovechamiento del clima local. La sencillez formal no está reñida con la calidad. Por ello se utilizarán materiales eficientes y sistemas constructivos modernos, que garantizarán un alto rendimiento energético y un bajo impacto ambiental.

El Ayuntamiento ha descartado la construcción de aparcamientos subterráneos. En su lugar, se prevén zonas de estacionamiento en superficie, integradas mediante materiales naturales y vegetación.

Las cubiertas inclinadas de teja, los patios interiores, los jardines con vegetación autóctona y las fachadas de escala amable configuran un conjunto que se mimetiza con el entorno sin enfrentarse a él.

Lucha contra la despoblación

Tejeda busca con estas nuevas construcciones a un precio asequible frenar la despoblación y fortalecer el tejido comunitario. El objetivo es mantener a la población, ahora que se multiplican los proyectos para dar empleo a las nuevas generaciones, evitando sus desplazamientos a otros pueblos.

El municipio es el segundo municipio con menos población de Gran Canaria, y uno de los menores de toda Canarias. El último censo habla de que están empadronadas 1.806 personas, con un descenso de 20 residentes solo en el último año. La cifra es más llamativa si tenemos en cuenta que en 2001 llegó a contar con 2.444 vecinos censados.