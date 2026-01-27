Fallece Cipriano Marín, figura clave en la declaración del Patrimonio Mundial de Gran Canaria

El inspector y consultor de la UNESCO Cipriano Marín ha fallecido este martes en Tenerife. Especialista en islas y desarrollo sostenible, fue una figura clave en el trabajo científico e institucional que concluyó con la inclusión en 2019 en la Lista de Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. En su papel de coordinador del expediente impulsado por el Cabildo de Gran Canaria, supo encauzar el caudal humano, científico y de ilusión social desplegado alrededor del proyecto, que colocó a la cumbre de la isla y su legado histórico, arqueológico, etnográfico y natural como uno de los tesoros por los que debe velar la Humanidad.

Además, Marín fue miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), de la Comisión Española de Patrimonio Mundial de la Unesco, cofundador del Instituto de Turismo Responsable o secretario general del Centro Unesco de Canarias, entre otras muchas iniciativas y colaboraciones que le situaron como una persona esencial en múltiples procesos vinculados al territorio, el patrimonio y la defensa de los valores culturales y de la sostenibilidad.

Entre 1995 y 2006 fue secretario general adjunto de INSULA, el principal órgano científico internacional dedicado al estudio y desarrollo de las islas, además de haber ejercido como secretario general del Consejo Científico Internacional para el Desarrollo de las Islas durante más de una década. En ese periodo participó en numerosos proyectos centrados en la sostenibilidad y la innovación en regiones insulares.

Pionero en el turismo sostenible

Marín fue también secretario general de la Primera Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, celebrada en 1995, un hito que sentó las bases de los actuales enfoques internacionales sobre turismo responsable. Desde entonces, promovió y coordinó múltiples conferencias internacionales relacionadas con el desarrollo sostenible, el turismo y la insularidad, así como numerosos proyectos europeos centrados en innovación, gestión territorial y sostenibilidad turística.

Su labor como experto y consultor de la UNESCO y la Comisión Europea le llevó a participar en programas de alcance global como Starlight, RENFORUS o Biosphere Smart, orientados a la protección del cielo nocturno, la gestión forestal sostenible y la implantación de estándares de sostenibilidad en destinos turísticos. En este ámbito, encabezó iniciativas que integran la conservación ambiental con el desarrollo económico local.

Además, fue autor o editor de una treintena de libros, la mayoría centrados en turismo y sostenibilidad, contribuyendo de forma decisiva a la construcción de un marco teórico y práctico para el desarrollo sostenible en territorios insulares. Su trayectoria lo sitúa como uno de los principales expertos mundiales en la materia, con una influencia directa en políticas públicas, estrategias internacionales y proyectos de innovación vinculados al equilibrio entre turismo, patrimonio y medio ambiente.

Un hombre bueno

La noticia de su fallecimiento ha llenado de consternación al mundo de la cultura y de la ciencia en Gran Canaria, el Archipiélago y el conjunto de lugares de España y el mundo que tuvieron la fortuna de contar con su participación activa y su sabiduría.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, expresó en nombre de la Corporación Insular y del conjunto de la sociedad grancanaria las condolencias por su muerte. “Se nos ha ido un hombre bueno, un sabio y un científico con una capacidad enorme de entender y defender la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural de la Humanidad. Y para Gran Canaria fue imprescindible como el baluarte principal a la hora de defender la consecución de la declaración de Patrimonio Mundial”, expresó.

“Gran Canaria le debe mucho a Cipriano Marín, pero también el planeta, porque hizo todo lo posible por defender la naturaleza y el legado cultural de los pueblos del mundo, una herencia cuya defensa es imprescindible, enseñanza que él nos deja como parte de su poder inspirador, desde ahora eterno”, concluyó Antonio Morales, quien trasladó un sentido pésame a familiares y personas allegadas.

La huella que deja, se señala desde la Presidencia del Cabildo, es la de alguien absolutamente excepcional en el plano humano y profesional, algo que destacaron a lo largo de la jornada muchas de las personas que tuvieron la ocasión de trabajar con él en Gran Canaria y el Archipiélago.