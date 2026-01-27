Menos fuegos, más devastación: el nuevo patrón de incendios que preocupa en Gran Canaria
La investigación de la ULPGC destaca que el riesgo de incendios extremos está ligado a olas de calor, sequías y la expansión urbanística en zonas forestales
El patrón de los incendios forestales en Gran Canaria ha experimentado una transformación profunda en las últimas dos décadas, según advierte un estudio elaborado por un equipo investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Aunque el número de fuegos ha disminuido, los que se producen son más intensos y devastadores, afectando a mayores superficies y generando consecuencias más graves tanto a nivel social como territorial.
La investigación, publicada en la revista científica Geographies, especializada en Geografía Física y Humana, analiza datos de los últimos 20 años, relacionando los incendios con variables como el clima, el uso del suelo y la respuesta institucional. Su objetivo es claro: aportar información clave para mejorar las estrategias de prevención y extinción ante un fenómeno cada vez más complejo y peligroso.
Del número de incendios a su intensidad: un cambio de paradigma
Los investigadores advierten que el riesgo ya no está vinculado al número de igniciones, sino a la probabilidad creciente de incendios extremos, especialmente en contextos de olas de calor, sequías prolongadas y condiciones territoriales adversas.
El estudio señala que este cambio no se explica solo por el cambio climático, aunque el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos favorecen la propagación del fuego. También inciden factores humanos y territoriales, como el abandono del medio rural, el desuso de prácticas agroforestales tradicionales, la acumulación de vegetación sin gestionar y la expansión urbanística en zonas forestales.
“El contacto directo entre monte y viviendas ha incrementado la vulnerabilidad de la población que reside en estas áreas”, señala el equipo de investigación, que alerta del creciente peligro en la interfaz urbano-forestal.
Una nueva estrategia: prevención, autoprotección y planificación
Entre los casos más significativos analizados se encuentran los grandes incendios de 2007, 2017, 2019 y 2020, que pusieron de manifiesto que el foco debe desplazarse de apagar fuegos a evitarlos antes de que ocurran.
El informe subraya la urgente necesidad de adoptar un enfoque preventivo, basado en la planificación territorial, la autoprotección ciudadana y la gestión activa del paisaje rural y forestal, con herramientas como el análisis espacial y la simulación de incendios para la toma de decisiones operativas.
Recomendaciones aplicables a toda Canarias y regiones similares
Según la ULPGC, los resultados del estudio pueden ser extrapolables a otras islas del archipiélago y a regiones como la cuenca mediterránea, que comparten condiciones similares en cuanto a clima, presión urbanística y evolución del uso del suelo.
La Universidad propone que las administraciones públicas utilicen estos datos para:
- Reforzar la planificación urbanística en zonas de contacto entre áreas forestales y residenciales.
- Impulsar modelos de gestión territorial resilientes.
- Mejorar la coordinación institucional en la respuesta a emergencias.
- Revalorizar los usos tradicionales del territorio como herramientas de prevención activa.
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
- El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
- El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
- Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
- Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios
- El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
- Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad