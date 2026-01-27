Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Era Nymburk - Dreamland Gran CanariaBorrasca JosephCuerpo sin vida LanzaroteDroga CanariasPunto limpio móvil
instagramlinkedin

Menos fuegos, más devastación: el nuevo patrón de incendios que preocupa en Gran Canaria

La investigación de la ULPGC destaca que el riesgo de incendios extremos está ligado a olas de calor, sequías y la expansión urbanística en zonas forestales

Un efectivo de EIRIF realiza quemas controladas.

Un efectivo de EIRIF realiza quemas controladas. / Andrés Gutiérrez

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El patrón de los incendios forestales en Gran Canaria ha experimentado una transformación profunda en las últimas dos décadas, según advierte un estudio elaborado por un equipo investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Aunque el número de fuegos ha disminuido, los que se producen son más intensos y devastadores, afectando a mayores superficies y generando consecuencias más graves tanto a nivel social como territorial.

La investigación, publicada en la revista científica Geographies, especializada en Geografía Física y Humana, analiza datos de los últimos 20 años, relacionando los incendios con variables como el clima, el uso del suelo y la respuesta institucional. Su objetivo es claro: aportar información clave para mejorar las estrategias de prevención y extinción ante un fenómeno cada vez más complejo y peligroso.

Del número de incendios a su intensidad: un cambio de paradigma

Los investigadores advierten que el riesgo ya no está vinculado al número de igniciones, sino a la probabilidad creciente de incendios extremos, especialmente en contextos de olas de calor, sequías prolongadas y condiciones territoriales adversas.

El estudio señala que este cambio no se explica solo por el cambio climático, aunque el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos favorecen la propagación del fuego. También inciden factores humanos y territoriales, como el abandono del medio rural, el desuso de prácticas agroforestales tradicionales, la acumulación de vegetación sin gestionar y la expansión urbanística en zonas forestales.

“El contacto directo entre monte y viviendas ha incrementado la vulnerabilidad de la población que reside en estas áreas”, señala el equipo de investigación, que alerta del creciente peligro en la interfaz urbano-forestal.

Cómo prevenir y actuar ante un incendio forestal

Cómo prevenir y actuar ante un incendio forestal / LP/DLP

Una nueva estrategia: prevención, autoprotección y planificación

Entre los casos más significativos analizados se encuentran los grandes incendios de 2007, 2017, 2019 y 2020, que pusieron de manifiesto que el foco debe desplazarse de apagar fuegos a evitarlos antes de que ocurran.

El informe subraya la urgente necesidad de adoptar un enfoque preventivo, basado en la planificación territorial, la autoprotección ciudadana y la gestión activa del paisaje rural y forestal, con herramientas como el análisis espacial y la simulación de incendios para la toma de decisiones operativas.

Recomendaciones aplicables a toda Canarias y regiones similares

Según la ULPGC, los resultados del estudio pueden ser extrapolables a otras islas del archipiélago y a regiones como la cuenca mediterránea, que comparten condiciones similares en cuanto a clima, presión urbanística y evolución del uso del suelo.

La Universidad propone que las administraciones públicas utilicen estos datos para:

Noticias relacionadas y más

  • Reforzar la planificación urbanística en zonas de contacto entre áreas forestales y residenciales.
  • Impulsar modelos de gestión territorial resilientes.
  • Mejorar la coordinación institucional en la respuesta a emergencias.
  • Revalorizar los usos tradicionales del territorio como herramientas de prevención activa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
  2. La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
  3. El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
  4. El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
  5. Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
  6. Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios
  7. El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
  8. Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad

Menos fuegos, más devastación: el nuevo patrón de incendios que preocupa en Gran Canaria

Menos fuegos, más devastación: el nuevo patrón de incendios que preocupa en Gran Canaria

Un vehículo choca contra la mediana de la GC-1 a la altura de San Bartolomé de Tirajana

Un vehículo choca contra la mediana de la GC-1 a la altura de San Bartolomé de Tirajana

Los sándwiches de pastrami artesanal "más cargados" están en Gran Canaria: tienen muchas combinaciones

Los sándwiches de pastrami artesanal "más cargados" están en Gran Canaria: tienen muchas combinaciones

Morales alerta de la caída de Plocan ante la falta de inversión estatal y regional

Morales alerta de la caída de Plocan ante la falta de inversión estatal y regional

Las claves detrás de las históricas cifras de tráfico del Puerto de Las Palmas en 2025

Las claves detrás de las históricas cifras de tráfico del Puerto de Las Palmas en 2025

Personajes del turismo vistos por ‘Cho Juaá’

El precio de la gasolina y diésel hoy martes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

El precio de la gasolina y diésel hoy martes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Santa Brígida consolida su acción educativa con 28 proyectos para 860 menores

Santa Brígida consolida su acción educativa con 28 proyectos para 860 menores
Tracking Pixel Contents