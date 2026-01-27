Menos fuegos, más devastación: el nuevo patrón de incendios que preocupa en Gran Canaria

El patrón de los incendios forestales en Gran Canaria ha experimentado una transformación profunda en las últimas dos décadas, según advierte un estudio elaborado por un equipo investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Aunque el número de fuegos ha disminuido, los que se producen son más intensos y devastadores, afectando a mayores superficies y generando consecuencias más graves tanto a nivel social como territorial.

La investigación, publicada en la revista científica Geographies, especializada en Geografía Física y Humana, analiza datos de los últimos 20 años, relacionando los incendios con variables como el clima, el uso del suelo y la respuesta institucional. Su objetivo es claro: aportar información clave para mejorar las estrategias de prevención y extinción ante un fenómeno cada vez más complejo y peligroso.

Del número de incendios a su intensidad: un cambio de paradigma

Los investigadores advierten que el riesgo ya no está vinculado al número de igniciones, sino a la probabilidad creciente de incendios extremos, especialmente en contextos de olas de calor, sequías prolongadas y condiciones territoriales adversas.

El estudio señala que este cambio no se explica solo por el cambio climático, aunque el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos favorecen la propagación del fuego. También inciden factores humanos y territoriales, como el abandono del medio rural, el desuso de prácticas agroforestales tradicionales, la acumulación de vegetación sin gestionar y la expansión urbanística en zonas forestales.

“El contacto directo entre monte y viviendas ha incrementado la vulnerabilidad de la población que reside en estas áreas”, señala el equipo de investigación, que alerta del creciente peligro en la interfaz urbano-forestal.

Cómo prevenir y actuar ante un incendio forestal / LP/DLP

Una nueva estrategia: prevención, autoprotección y planificación

Entre los casos más significativos analizados se encuentran los grandes incendios de 2007, 2017, 2019 y 2020, que pusieron de manifiesto que el foco debe desplazarse de apagar fuegos a evitarlos antes de que ocurran.

El informe subraya la urgente necesidad de adoptar un enfoque preventivo, basado en la planificación territorial, la autoprotección ciudadana y la gestión activa del paisaje rural y forestal, con herramientas como el análisis espacial y la simulación de incendios para la toma de decisiones operativas.

Recomendaciones aplicables a toda Canarias y regiones similares

Según la ULPGC, los resultados del estudio pueden ser extrapolables a otras islas del archipiélago y a regiones como la cuenca mediterránea, que comparten condiciones similares en cuanto a clima, presión urbanística y evolución del uso del suelo.

La Universidad propone que las administraciones públicas utilicen estos datos para: