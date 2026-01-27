Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guía moderniza su Jefatura de la Policía Local

La reforma del edificio costará casi 15.000 euros, provenientes de una subvención del Cabildo de Gran Canaria

Jefatura de la Policía Local de Guía.

LP/DLP.

Las Palmas de Gran Canaria

El municipio de Santa María de Guía contará con una nueva y modernizada Jefatura de la Policía Local. La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ha concedido una subvención de 14.965,88 euros al Ayuntamiento destinada a la redacción del proyecto.

El proyecto prevé la actualización integral de unas instalaciones que requieren mejoras tanto funcionales como constructivas. Entre las actuaciones planteadas se incluye el refuerzo de las medidas de seguridad en los accesos y cerramientos exteriores con el objetivo de incrementar la protección y la operatividad del edificio.

Asimismo la propuesta contempla intervenciones en el interior y el exterior del inmueble, como la reforma del área de acceso, la impermeabilización de la cubierta y diversas mejoras en los espacios interiores para aumentar su funcionalidad. También se proyectará la reorganización de los aparcamientos frontales para ampliar el número de plazas disponibles.

El plan incorpora, además, medidas orientadas a mejorar la habitabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética, con el fin de adaptar la Jefatura a los criterios técnicos y normativos vigentes y crear un entorno de trabajo más cómodo y seguro. La intervención supone una apuesta por una renovación integral del edificio, con el objetivo de consolidar un espacio moderno, operativo y representativo para el municipio.

El concejal de Urbanismo, José Manuel Santana, señaló que la mejora y modernización de la Jefatura de la Policía Local “es un compromiso firme de este grupo de gobierno desde donde entendemos que dotar a nuestros agentes de unas instalaciones adecuadas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales es esencial para garantizar un servicio público de calidad” indicó.

Santana añadió que “la concesión de esta subvención confirma el trabajo planificado que estamos desarrollando para renovar nuestros equipamientos públicos” subrayando que esta actuación “permitirá avanzar hacia una infraestructura más eficiente y funcional, reforzando la capacidad operativa de la Policía Local y la imagen institucional del municipio”.

