La Aldea de San Nicolás

Morales revisa obras por 40 millones en La Aldea

El presidente insular recorre la renovada zona comercial y el proyecto comunitario con el alcalde

Minerva Alonso, Antonio Morales y Pedro Suárez, este martes paseando por las calles de La Aldea.

Minerva Alonso, Antonio Morales y Pedro Suárez, este martes paseando por las calles de La Aldea. / LP / DLP

LP / DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, visitó este martes La Aldea de San Nicolás junto al alcalde, Pedro Suárez, y la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, para conocer las obras realizadas en la zona comercial abierta y el trabajo desarrollado en los museos vivos del Proyecto Comunitario. La inversión continuada de la institución insular orientada al desarrollo económico, social y cultural alcanza los 40 millones.

La Aldea expuso sus obras estratégicas. Entre ellas, la ampliación del centro de mayores, inversiones hidráulicas, viarias, equipamientos culturales y la protección del entorno relacionado con la declaración de parque nacional en Guyguy.

Noticias relacionadas

Calles para pasear y comprar

Morales visitó las obras en la zona comercial, tras una inversión de 900.000 euros. Los trabajos incluyeron una primera intervención en la calle Mariano de Cáceres, donde se llevó a cabo la creación de una plataforma semipeatonal, la renovación de redes, mobiliario urbano y mejora del espacio público; y una segunda fase recién finalizada en la calle Real, uno de los ejes comerciales, mejorando infraestructuras, accesibilidad e imagen urbana.

