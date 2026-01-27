Personajes del turismo vistos por ‘Cho Juaá’

Explica Francisco Pomares en su Prólogo Línea y forma: una memoria de Canarias que la caricatura «contiene una mirada, una sensibilidad y una conciencia crítica del tiempo», de la circunstancia. Una expresión libre y creativa que salvo excepciones queda relegada «en los márgenes, en las esquinas de los periódicos», lo que ha contribuido a conservar «la historia reciente del Archipiélago desde una perspectiva distinta, la del humor y la inteligencia en el trazo».

Así fue la trayectoria de Eduardo Millares Sall (Cho Juaá), a quien se dedica este catálogo de 600 caricaturas que en su mayoría fueron logros de «un laboratorio de libertad en medio de los límites impuestos por la censura», convirtiendo Cho su arte en un híbrido de realidad y lucha. «La risa, en ese contexto, pudo ser una forma de resistencia».

Por ello retrata a personajes de la época, principalmente, con una técnica y un estilo personal reconocible. «En un solo rostro, Eduardo Millares lograba acercarnos a la personalidad, el carácter y, a veces, el destino de su modelo», sentencia Pomares.

Y gracias a los humoristas gráficos y caricaturistas, podemos disponer de otra forma de ver a los personajes que hicieron posible el desarrollo turístico de la isla, incluyendo algunas de las figuras de Lanzarote por las estrechas relaciones de Millares con la isla oriental, tanto en su infancia (durante la Guerra Civil y en la dictadura con la celebración de varias exposiciones en la isla de los volcanes).

Al ser el turismo una actividad transversal, son muchos personajes los que deberían formar parte de esta reducida selección de la ingente obra gráfica realizada por Cho, con la certeza de que existe un gran número de caricaturas ilocalizables que podrían engrosar este grupo, pero el elenco es muy representativo de la sociedad que vivió la mayor transformación económica y social de la historia de Canarias tras la Conquista.

Ideólogo turístico

De entrada, tenemos al ideólogo del modelo turístico de la isla como continente en miniatura, Domingo Doreste Fray Lesco, también creador del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria, junto a los hermanos Néstor y Miguel Martín-Fernández de La Torre. Y comprobamos cómo esta impronta del creador de la Escuela Luján Pérez abre el camino a la colaboración de numerosos artistas, incluido el propio Cho que ilustró el folleto de bienvenida del primer establecimiento de Puerto del Carmen, el Fariones.

Así vemos cómo caricaturizó al amigo de la infancia, César Manrique, artífice de los centros de turismo, naturaleza y arte; o también al omnipresente Pepe Dámaso en numerosos espacios turísticos; otras múltiples colaboraciones artísticas con la industria se materializaron en las ilustraciones que realizan Manolo Millares, Felo Monzón o Rafaely para el CIT y sus publicaciones. Incluso el arquitecto urbanista, paisajista y viñetista Faustino García Márquez Pastino deja una nueva forma de gestión y percepción del fenómeno turístico.

Hace unos años puse en marcha una exposición titulada El turismo en Gran Canaria a través de sus artistas y escritores. Y alguno de los escritores y periodistas isleños tienen su caricatura en este libro, como el autor de una de las más extraordinarias guías de la provincia (ediciones Destino. 1966), Claudio de La Torre, probablemente el único español que ha obtenido cuatro premios nacionales de literatura y teatro; y tenemos también al autor de la Casa de Colón y organizador de la romería-ofrenda del Pino, Néstor Álamo, quien también se adentró en el mundo de las guías turísticas.

Luis Jorge Ramírez, casado con Jane la hermana de Cho, fue desde 1946 colaborador del CIT e impulsor de entidades culturales que iniciaron eventos que mantienen una oferta para visitantes que buscan más que sol y playa. Al igual que Agustín de La Hoz, quien describió con profundidad Lanzarote y la Cueva de Los Verdes; o en Gran Canaria la figura del canariólogo Juan del Río Ayala, que también protagonizó muchas iniciativas del CIT del que fue presidente, así como publicó el libreto sobre Leyendas Canarias con ilustraciones de Cho. Sin olvidar al director de las revistas turísticas Isla y Costa Canaria, Carlos de Irisarry; o a uno de los primeros historiadores del turismo isleño, Alfredo Herrera Piqué, autor de varios folletos históricos producidos por el Patronato de Turismo.

Y ya metidos en la gobernanza política, Cho también caricaturizó al artífice del milagro turístico en la dictadura de la Spain is different, Manuel Fraga Iribarne, quien puso en marcha toda la maquinaria administrativa y legislativa que hizo posible la apertura al turismo; Además, está Lorenzo Olarte, el que impulsó la creación del Patronato de Turismo de la provincia hace 50 años y quien también fuera consejero autonómico de Turismo a finales de los 90 para poner en marcha la empresa Saturno (lo que hoy es Promotur), el proyecto Tindaya o el intento de una central de reservas. Además, está Jesús Gómez, quien además de ser consejero de Turismo en el Cabildo grancanario, fue presidente del Centro de Iniciativas y Turismo.

Pero Cho no se limita a retratar a las personalidades, destacadas o en proyección, sino que también recoge a numerosos trabajadores del sector de la hostelería y la restauración, incluso personajes de la bohemia o la marginalidad, a quienes trató con un cariño muy especial como Lolita Pluma, Andrés el Ratón, Pepe el Cañadulce, Panchito el de los helados, Pepe el limpiabotas… Figuras cotidianas de un pasado sorprendente e irrepetible.

O figuras que identifica de Lanzarote, la isla donde vivió la infancia feliz en tiempos de guerra, con el singular Heraclio Niz El pollo de Arrecife, a quien ilustra con su vestimenta de policía municipal, o al cronista Agustín de la Hoz.

Hay muchos más personajes, locales e internacionales, que nos permiten asomarnos a una etapa histórica narrada con arte, humor y humanidad.