El precio de la gasolina y diésel hoy martes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Hoy martes 27 de enero las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,159€ el litro en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio OCÉANO a 1,166€ el litro, situada en el municipio de Telde en Calle Alegría 2 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,865€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,875€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en la isla de Gran Canaria, a 0,865€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,875€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy martes 27 de enero, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY, donde está a 0,865€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 0,875€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el diésel está a 0,865€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 0,875€ el litro en CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, a la gasolinera MOEVE HOYA PARRADO, donde el litro está a 1,159€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Telde, Calle Alegría 2, en la OCÉANO, que está a 1,166€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy martes 27 de enero, está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación PCAN ARRIETA, donde está a 1,009€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, a 1,049€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,219€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la COMBUSTIBLES CANARIOS, que está a 1,259€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,039€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a la gasolinera CEPSA GRAN TARAJAL, donde el litro está a 1,269€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,278€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,075€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,099€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy martes 27 de enero, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,095€ el litro. La otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, a 1,125€ el litro en la estación CEPSA GRAN TARAJAL.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 0,865€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,875€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este martes 27 de enero está en la estación de servicio PLENERGY a 0,865€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,875€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,159€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,166€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, martes 27 de enero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,974€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,974€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,974€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Noticias relacionadas

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [27/01/2026 8:11:32]