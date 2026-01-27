Queso, identidad y territorio: las claves de la propuesta grancanaria en Madrid Fusión

El Cabildo de Gran Canaria presentó en Madrid Fusión la cuarta edición del Foro Internacional del Queso de Gran Canaria, que se celebrará los días 27 y 28 de abril de 2026 en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. El anuncio se realizó en el espacio de Gran Canaria en la feria, con la participación del consejero insular de Turismo, Carlos Álamo; el director insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alejandro Báez; y la periodista gastronómica y directora de contenidos del foro, Julia Pérez.

Durante la presentación se avanzaron las líneas maestras de una edición que aspira a seguir consolidando el queso como uno de los grandes productos identitarios de la isla. El Foro volverá a ser un punto de encuentro entre queseros de Gran Canaria, productores de otros territorios y cocineros de distintos perfiles, con el objetivo de impulsar nuevas recetas, elaboraciones y fusiones, y de poner en valor el trabajo artesanal del sector primario. Asimismo, se pretende avanzar en el desarrollo de las queserías como espacios visitables, integrándolas como un atractivo más dentro de la oferta turística de la isla.

Carlos Álamo destacó que Gran Canaria ha ganado reconocimiento por el crecimiento de su oferta gastronómica, el esfuerzo del sector primario, el talento de sus cocineros y la implicación del sector turístico. “Todo ello ha contribuido a mejorar la calidad del destino y a generar mayor valor económico. Dentro de ese ecosistema, nuestros quesos ocupan un lugar central”, señaló. El consejero subrayó el alto nivel de la industria quesera artesanal de la isla, avalada por numerosos premios nacionales e internacionales, y su estrecha vinculación con el territorio y la tradición pastoril. En este sentido, apuntó que el queso tiene un gran potencial para el desarrollo de productos turísticos asociados y para contribuir a repartir los beneficios del turismo entre los 21 municipios de Gran Canaria, que es nuestra prioridad".

Por su parte, Alejandro Báez explicó que la próxima edición del Foro Internacional del Queso se plantea como un espacio de intercambio y generación de sinergias entre productores locales y de fuera de la isla. “Este foro sitúa en el centro al sector primario, porque sin ellos no habría producto ni la excelencia que hoy muestran los cocineros de Gran Canaria”, afirmó, destacando la importancia del conocimiento compartido y la creación de nuevos proyectos conjuntos.

Julia Pérez Lozano puso en valor la trayectoria del Foro, que en ocho años se ha consolidado como uno de los encuentros más destacados en torno al queso en España. La directora de contenidos insistió en la necesidad de fortalecer el vínculo entre productores y cocineros, promoviendo trabajos conjuntos, nuevas elaboraciones y armonías con bebidas más allá del vino. “Queremos que el queso de Gran Canaria sea cada vez más protagonista en las recetas del Archipiélago y del resto de España, explorando cómo se integra en nuevos platos y cómo dialoga con otros productos”, señaló.

Entre los ponentes confirmados para esta edición figuran el cocinero Toño Pérez (Restaurante Atrio, tres estrellas Michelin), que compartirá su experiencia trabajando con productores de queso de Extremadura; el sumiller Luis Baselga (Smoke Room, estrella Michelin); y profesionales como Massi Dellevedove, Juan Carlos García, Artur Martínez, el grancanario Borja Marrero y David López Carreño, entre otros.

La segunda jornada de Gran Canaria en Madrid Fusión contó con un destacado protagonismo del chef Borja Marrero (Muxgo), única Estrella Verde Michelin de la isla, además de poseer una estrella Michelin y un Sol Repsol. Tras su paso por el auditorio principal, Marrero presentó en el stand de Gran Canaria varias elaboraciones basadas en su filosofía de aprovechamiento de descartes y puesta en valor del producto local de Tejeda, acompañado por la sumiller Patricia Yrrisari.

También participaron en la jornada Manolo Villarino, de La Palmera Sur (Grupo Támbara), con una propuesta centrada en el producto y la cocina viajera; Dana Joher, de Ave Pastelería Artesanal, que mostró una repostería de inspiración francesa adaptada al paladar canario; y Abraham Ortega, del restaurante Tabaiba, galardonado con una estrella Michelin, cuya cocina se define por la identidad, el producto local y una mirada contemporánea a la gastronomía canaria.

La jornada, marcada claramente por el protagonismo del queso, se cerró con una charla-degustación a cargo del maestro quesero Isidoro Jiménez, referente en la elaboración y divulgación del queso en Canarias, recientemente distinguido con el premio QDEQUESOS en la categoría de persona relevante del mundo del queso.