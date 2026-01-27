Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla

El Silencio - Casa Flora, un bochinche familiar con más de 80 años de historia en Ingenio, ofrece platos caseros y contundentes elaborados con recetas tradicionales canarias

Una de las especialidades de la casa

Una de las especialidades de la casa / Instagram @elsilenciocasaflora

Helena Ros

Helena Ros

Ingenio

Fundado en 1929, este establecimiento familiar conserva la esencia de las antiguas tiendas canarias. Aunque su aspecto sea humilde y su localización apartada, es uno de esos lugares más recomendados y que sorprende a cualquiera que lo visita.

El Silencio - Casa Flora, un bochinche ubicado en Ingenio (Santa Lucía de Tirajana) que cuenta con más de 80 años de historia y que continúa siendo uno de los tesoros gastronómicos de la isla.

Una carta concisa y llena de sabor

La carta es corta, casera y contundente, como mandan los clásicos canarios. Sus platos están elaborados con productos locales y recetas que han pasado de generación en generación.

Entre sus imprescindibles destacan:

  • Carne de cochino frita, una de las más populares de Gran Canaria
  • Carne en salsa, elaborada con una receta tradicional
  • Papas arrugadas con mojo
  • Queso tierno canario
  • Pimientos de padrón

Para poner un toque final a una comida tradicional, puedes optar por unos de sus postres caseros, que al igual que las comidas, las raciones no dejan indiferentes a los comensales.

Un local con la esencia de toda la vida

El Silencio - Casa Flora recuerda a los bochinches antiguos que todavía mantiene un pequeño espacio de tienda donde venden aceite y vinagre artesanales, elaborados como hace décadas.

Su ambiente familiar lo convierte ne un lugar perfecto para disfrutar con amigos o familia en un entorno único. Además, cuenta con terraza, servicio de comida para llevar y aparcamiento cercano en la calle.

Horario y ubicación

El Silencio - Casa Flora se encuentra en en Ingenio, Gran Canaria. Un rincón perfecto, apartado del centro para disfrutar de la auténtica comida del archipiélago.

El establecimiento abre de viernes a domingo de 12:30 a 16:00 horas, y de 19:00 a 22:30, ofreciendo solo el servido de mediodía los domingos. El resto de días permanece cerrado por descanso del personal.

Una joya escondida para quienes buscan auténtica cocina canaria, con raciones generosas y un ambiente acogedor.

