Los sándwiches de pastrami artesanal "más cargados" están en Gran Canaria: tienen muchas combinaciones

Hay locales que enamoran a sus clientes por la calidad de sus productos, otros el sabor y muchos cumplen con las dos características. En Gran Canaria, más concretamente en Telde, se encuentra 56 Grados, un establecimiento que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del pastrami y la carne cocinada a fuego lento.

Los creadores de contenido @descubeconc han visitado recientemente el establecimiento y no ha sudado en recomendárselo a todos sus seguidores, destacando la cantidad de comida que ofrecen en cada ración. "Aquí todo viene súper cargado", aseguran.

"Los sandwiches más cargados"

Uno de los grandes reclamos de 56 Grados son sus sándwiches de pastrami, elaborados con 100% carne de ternera de centro añojo, marinada al vacío durante 72 horas y cocinada posteriormente 14 horas a 56º, logrando una textura tierna y jugosa.

Los creadores de contenido probaron el sándwich Canario compuesto por pastrami, rúcula, tomate asado, salsa canaria artesanal y queso majorero y el Huevón con pastrami, huevo frito, queso cheddar, bacon y salsa de miel y mostaza. Además, "también le deberías hincar el diente al de pulled pork", aconsejan.

No solo ofrecen sándwiches

Si los sándwiches son generosos, sus carnes no se quedan atrás. Las costillas cocinadas a baja temperatura durante 12 horas son otro de los platos que no puede faltar si visitas el establecimiento. Se sirven acompañadas de papas o batatas, pero quienes busquen entrantes más contundentes su carta pueden encontrar diferentes opciones.

Además de una selección premium de carnes donde "cada plato está cuidadosamente preparado para resaltar el sabor auténtico de la carne, con una cocción lenta y precisa que garantiza una textura perfecta en cada bocado".

Horario y ubicación

56 Grados se encuentra dentro del centro Comercial Las Terrazas, en Telde. Abre todos los días de 12:30 a 23:00 horas, en horario ininterrumpido. "Ya ves las cantidades, aquí hay que venir con refuerzos", concluyen.