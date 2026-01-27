Santa Brígida consolida su acción educativa con 28 proyectos para 860 menores

Durante el curso 2024–2025, las subvenciones canalizadas a través del Plan Corresponsables y las ayudas directas del Ayuntamiento de Santa Brígida a los centros educativos del municipio han impulsado 28 proyectos, que han beneficiado a 700 familias y 860 menores, además de generar 69 empleos.

La valoración global de estas actuaciones ha sido altamente positiva, tanto por parte de las familias como del profesorado, que destacan el impacto directo de estas iniciativas en la motivación, el aprendizaje y la mejora de la convivencia escolar, tal y como recoge la Memoria de los proyectos de las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAs/AFAs).

Para ello, el Consistorio destinó un total de 113.500 euros a las AMPAs/AFAs de los centros CEIP Sataute, CEIP Lola Massieu (La Angostura) y CEIP José Manuel Illera de la Mora, así como al IES Santa Brígida, lo que ha supuesto un incremento del 33 % con respecto al curso anterior. Esta inversión ha reforzado un modelo de trabajo coordinado entre la administración local, la comunidad educativa y las familias, con las asociaciones de madres y padres como pilar fundamental del sistema educativo municipal.

Santa Brígida consolida su acción educativa con 28 proyectos / Ayuntamiento de Santa Brígida

El concejal de Educación, Adrián García Armas, señala que “los fondos se han destinado principalmente a facilitar la conciliación familiar y cubrir gastos de transporte escolar”. En este sentido, explica que el Plan Corresponsables contó con una dotación de 85.500 euros, que permitió ofrecer plazas subvencionadas para los servicios de Acogida Temprana y Recogida Tardía, tanto en periodo lectivo como en épocas no escolares. A esta cantidad se sumaron 34.000 euros en subvenciones directas por parte del Consistorio para financiar actividades extraescolares.

Se trata de proyectos con impacto real en los centros educativos, como Familias y escuela, desarrollado por el AMPA del CEIP Sataute, centrado en el bienestar del alumnado y la conciliación familiar, con especial atención a menores con necesidades educativas específicas o en situaciones sociofamiliares vulnerables, y eliminando barreras económicas que, en muchos casos, dificultan la participación del alumnado.

En el CEIP Lola Massieu La Angostura, el Proyecto Integral de Transporte Escolar y Celebraciones Culturales, impulsado por el AMPA Enare, ha permitido que todo el alumnado, desde Infantil hasta 6º de Primaria, participe en un amplio programa de actividades educativas fuera del centro. Entre ellas destacan la excursión a Sioux City Park, salidas adaptadas a Infantil como Cocodrilo Park o el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, así como numerosas visitas educativas para Primaria al Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Poema del Mar, el Jardín Canario Viera y Clavijo, el Centro de Recuperación de Fauna, la Casa de Colón, jornadas náuticas en el Club Victoria Escuela de Vela, actividades ecuestres en el Centro de Hípica de Telde y experiencias deportivas en el rocódromo del Sebadal, entre muchas otras.

Santa Brígida consolida su acción educativa con 28 proyectos. / Ayuntamiento de Santa Brígida

Por su parte, en el CEIP José Manuel Illera de la Mora, el proyecto Actividades de Transporte Escolar, desarrollado por el AMPA La Atalaya Mirador, ha garantizado durante el curso 2024–2025 la participación del alumnado en numerosas actividades complementarias de carácter cultural, deportivo y formativo. El alumnado de Infantil realizó salidas a la Finca El Galeón, la Granja de los Olivos, el Museo Elder y el Auditorio Alfredo Kraus. En Primaria, se desarrollaron visitas culturales, actividades de granja escuela y un destacado proyecto de piscina escolar, con ocho desplazamientos por nivel, además de excursiones al Museo Canario, y nuevas visitas al Auditorio Alfredo Kraus y al Museo Elder, entre otras.

Asimismo, los desplazamientos vinculados a actividades complementarias interdisciplinares organizadas por los centros lograron una participación cercana al 100 % del alumnado en la mayoría de las salidas, evidenciando el alcance y la eficacia de estas iniciativas.

Noticias relacionadas

Estas aportaciones proceden del Ministerio de Igualdad y son gestionadas a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, mediante la FECAM, reafirmando el compromiso institucional con la corresponsabilidad, la conciliación y el bienestar de la infancia en la Villa de Santa Brígida.