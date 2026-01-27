Valleseco otorga 20.000 euros a Guardias Civiles Solidarios para apoyar a los afectados por la DANA en Valencia

El Ayuntamiento de Valleseco ha concedido una subvención nominativa de 20.000 euros a la ONG Guardias Civiles Solidarios, destinada a financiar diferentes acciones solidarias en municipios de la Comunidad Valenciana afectados por la DANA, registrada en octubre de 2024.

La aportación, incluida en los Presupuestos Municipales de 2025, permitirá el desarrollo de dos proyectos de rehabilitación de infraestructuras sociales y educativas en municipios valencianos gravemente afectados por el temporal, con el objetivo de contribuir a la recuperación de servicios esenciales para la población damnificada.

En concreto, uno de los proyectos financiados, con una inversión aproximada de 9.000 euros, se desarrolla en un parvulario para niños y niñas de dos y tres años en el término municipal de Seraví, donde se han llevado a cabo trabajos de renovación del suelo, pintura y rehabilitación general de las instalaciones, encontrándose actualmente las obras en su fase final.

El segundo proyecto, con una dotación cercana a los 11.000 euros, se centra en la mejora de unas dependencias municipales de Servicios Sociales del municipio de Alfafar, mediante la instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado, en coordinación con el ayuntamiento correspondiente, actuaciones que también se encuentran próximas a su finalización.

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, destacó el compromiso continuado del municipio con la cooperación y la solidaridad institucional, “el Ayuntamiento lleva años colaborando con la ONG Guardias Civiles Solidarios a través de una subvención nominativa, lo que nos permite conocer de primera mano la seriedad, la transparencia y el impacto real de su labor humanitaria. En el caso de la DANA de Valencia, entendimos que era necesario destinar una parte importante de nuestro presupuesto solidario a ayudar a los municipios afectados, especialmente en servicios básicos”.

Rodríguez subrayó que, aunque se trate de una aportación modesta frente a la magnitud de los daños, resulta necesaria y oportuna, “somos conscientes de que se trata de un granito de arena, pero creemos firmemente que este tipo de ayudas contribuyen a paliar situaciones muy difíciles, sobre todo en ámbitos tan sensibles como la educación y los servicios sociales. Desde Valleseco seguiremos apostando por la solidaridad como un valor fundamental de nuestra acción institucional”.

Por su parte, Pedro Rodado Lozano, delegado en Canarias de la ONG Guardias Civiles Solidarios, agradeció la confianza depositada por el Ayuntamiento vallesequense y puso en valor la importancia de esta ayuda, “esta aportación solidaria de 20.000 euros supone para nosotros un orgullo y una gran responsabilidad. Que una institución como el Ayuntamiento de Valleseco confíe en Guardias Civiles Solidarios garantiza que el dinero llegará directamente a la zona afectada y se empleará de forma eficaz, transparente y ajustada a las necesidades reales”.

Rodado recordó que, pese al tiempo transcurrido desde la catástrofe, las necesidades siguen siendo numerosas, “aunque han pasado meses desde la DANA, todavía hace falta mucha ayuda en Valencia. Hemos estado allí durante la emergencia y en varias ocasiones posteriores, y la recuperación es lenta. Poder cerrar proyectos como estos, que ya están a punto de finalizar, demuestra que la solidaridad institucional tiene un impacto real sobre la vida de las personas”.

El Ayuntamiento de Valleseco destina anualmente el 0,7 % de su presupuesto municipal a acciones solidarias y de cooperación, colaborando con diferentes ONG y entidades sociales tanto a nivel nacional como internacional, reafirmando así su compromiso con la justicia social y la ayuda a poblaciones en situación de emergencia.