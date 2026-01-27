Veinte nuevos negocios refuerzan la avenida comercial Carlos V de Carrizal

Más de 80 comercios de diferentes actividades empresariales han abierto sus puertas en el último año en Ingenio. Una veintena de estos negocios se localizan en la Avenida de Carlos V de Carrizal y espacios adyacentes, lo que refuerza a esta zona comercial abierta como una de las principales vías comerciales y de tránsito en el municipio.

Este salto cuantitativo también trae consigo una serie de demandas necesarias por parte del empresariado y de las personas residentes para fortalecer este espacio empresarial y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta zona. Entre las principales demandas para Carlos V destacan el arreglo de las aceras, cuyo estado genera sensación de suciedad pese al refuerzo de la limpieza y el baldeo de calles. También solicitan una revisión del arbolado, ya que en algunos casos dificulta la visibilidad de los rótulos comerciales. Todo ello podría resolverse con la futura creación de una plataforma única dentro de un nuevo plan director. Otro de los asuntos pendientes es la regularización de las zonas azules de aparcamiento. Actualmente, este servicio se encuentra en una situación irregular en la que trabaja el departamento jurídico del Ayuntamiento con los informes necesarios para iniciar el proceso legal que permita normalizar el servicio.

Cercanía con la zona aeroportuaria

La concejala de Comercio, Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Ingenio, Almudena Hernández, destacó que este crecimiento empresarial y poblacional obliga a replantear proyectos pendientes, especialmente el plan director de la Avenida Carlos V de Carrizal. El último data de 2017. “La avenida ha cambiado, no solo en el ámbito comercial, sino también para los vecinos, con la ampliación de plazas de aparcamiento. Eso hace que tengamos que reformular las opciones que estaban sobre la mesa y adaptarlas a la realidad actual”, explicó. La edil aseguró que existen tres propuestas que deben ser modificadas al quedarse obsoletas, para ajustarse a las nuevas necesidades de la zona. Incluso se valora la posibilidad de incluir un carril bici, apostando así por la sostenibilidad y una movilidad más moderna dentro del municipio. No obstante, Hernández recordó que algunos proyectos deben priorizarse en función de las subvenciones, ya que no ejecutarlos en plazo podría suponer la pérdida de financiación.

Otros de los planes que reforzarían la zona comercial abierta de Carlos V y la haría más atractiva son la futura remodelación del centro cívico de Carrizal, que se está ejecutando en la actualidad. Una infraestructura clave para revitalizar la avenida, ya que generará mayor movimiento, atraerá visitantes y potenciará el comercio local gracias al aumento de la oferta cultural. La concejala también destacó la importancia estratégica de la cercanía con el aeropuerto y la necesidad de mejorar los accesos, especialmente con el proyecto del enlace con la GC-1 como factor decisivo para atraer inversiones, tanto comerciales como industriales, fomentando el asentamiento de nuevas empresas en Carrizal y en el polígono industrial Las Majoreras, ubicado frente a la zona aeroportuaria.

Con todo ello, el Ayuntamiento apuesta por consolidar Carlos V como un eje comercial, cultural y gastronómico de referencia en el municipio, adaptado a las nuevas necesidades urbanas y económicas.

En cuanto a la relación con los comercios, la concejala subrayó el cambio positivo en la comunicación. Cada vez son más los establecimientos que solicitan apoyo municipal para dar visibilidad a sus aperturas. “Es una forma de darles un pequeño empujón, para que la gente sepa dónde están y qué servicios ofrecen”, señaló. Además, las visitas a los comercios ya no se limitan a campañas concretas, sino que se realizan de manera continua para escuchar sus necesidades.

Almudena Hernández coincidió con la visión y línea de trabajo del presidente de la Asociación de Empresarios de Ingenio y Carrizal (Incae), David Rodríguez Galván, a la hora de colaborar en distintos proyectos de dinamización de las zonas comerciales abiertas del municipio, en la que la avenida Carlos V de Carrizal tiene un especial protagonismo por la cantidad de personas y vehículos que transitan por ella a diario.