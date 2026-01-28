Arucas instalará placas solares en el complejo deportivo Tonono

El Ayuntamiento de Arucas firma un convenio de colaboración con el Consejo Insular de Energía de Gran Canaria del Cabildo para la implantación de energías renovables, sistemas de ahorro y eficiencia energética en sus infraestructuras públicas. El acuerdo dotará al municipio de equipamientos que buscan la independencia energética aprovechando energías limpias como la solar, que se suma al plan de ámbito comarcal para la puesta en marcha de una comunidad energética para reducir la factura eléctrica.

Marquesinas

Arucas realizará diversas actuaciones en marquesinas e infraestructuras municipales, como en el Complejo Deportivo Antonio Afonso Moreno 'Tonono. En las instalaciones se prevé la instalación de placas solares con capacidad para generar más de 200 kilovatios y almacenar más de 500 kilovatios por hora. A su vez, según el Ayuntamiento, se contempla la implantación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos; sistemas de generación de energía fotovoltaica; equipos de almacenamiento energético; el impulso de la movilidad sostenible; y el autoconsumo.

El marco de colaboración con el Cabildo de Gran Canaria sienta las bases para poner en marcha un conjunto de actuaciones en el municipio y dotarlo de instalaciones destinadas a la producción de electricidad con energías renovables, fundamentalmente fotovoltaica (solar), con el fin de buscar el autoconsumo energético.